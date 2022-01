Inoperantes los Consulados en Tapachula: Abogados

* No Atienden las Necesidades de sus Connacionales.

Tapachula, Chiapas; 22 de Enero del 2022.- De acuerdo al abogado, Jesús del Rosario Franco, los Consulados en la localidad deben de prestar mayor atención a sus connacionales, en el ánimo de evitar que los extranjeros que llegan a la región de la Frontera Sur de Chiapas, caigan en manos de las bandas de traficantes de humanos.

Según el especialista en materia migratoria, los trabajadores de esas oficinas diplomáticas tienen la obligación de ayudar y orientar a sus paisanos, no solo porque están lejos de sus naciones de origen, sino también porque para eso les pagan sus Gobiernos.

«Los extranjeros están prácticamente dando palos de ciego, porque primero no saben si existe el consulado de su país, y cuando les recomiendan que vayan y ya por fin lo encuentran, más que apoyo inician con tardadas prácticas lentas de burocracia», indicó en rueda de prensa.

Reitero que, para empezar, los Consulados trabajan solo de 09:00 de la mañana a 3 de la tarde, cuando para ellos los problemas que enfrentan no se detienen en ningún momento, por lo que deberían estar en servicio las 24 horas, incluso hasta los fines de semana

Sin embargo, la cerrazón que hay en el Instituto Nacional de Migración (INM), con Paola López Rodas al frente, además de esa falta de atención de los Consulados, obliga a los migrantes a caer en la desesperación de querer huir de Tapachula, y es cuando caen con el crimen organizado para que los lleven a los Estados Unidos de manera ilegal.

Por ello, el abogado exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (STE) para que conmine a todos los Consulados como el de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y el de reciente creación, Haití, para que hagan su trabajo, por el que además ganan jugosos salarios

Lamentó que los empleados de esas oficinas «nada más se les ve haciendo vida de elite y dilapidando en tiendas comerciales, cuando los funcionarios de un consulado deben verdaderamente dar asistencia, además de velar y brindar asesoría a sus connacionales que representan».

Entre sus funciones, al menos en teoría, está la expedición de documentación certificada propias de cada país, tales como cédulas de identidad, transcripciones de nacimientos, defunciones, casamientos y divorcios ocurridos en el exterior; además de la expedición y renovación de pasaportes.

Para facilitar la ubicación de las oficinas consulares, el Gobierno de Chiapas brindó un espacio para cada uno de ellos en el edificio ubicado en la Central Poniente y 14 Norte, sin embargo muchos de ellos simplemente las abandonaron para ubicarse en otra dirección, dificultando su localización para sus connacionales. EL ORBE / M. Blanco