Durante Redada Migrantes son Detenidos en el Centro de Tapachula

* Población No Soporta Anomalías de los Indocumentados.

Tapachula, Chiapas; 24 de enero del 2022.- Personal del Instituto Nacional de Migración (INM), detuvo a varios migrantes que deambulaban en el centro de la ciudad, durante una redada que hizo en la mañana de este lunes, como respuesta a las presiones de los sectores de la sociedad que ya no soportan las irregularidades que aseguran cometen los indocumentados y por la complacencia de los agentes federales.

Los hechos se desarrollaron en el parque central «Miguel Hidalgo», donde los uniformados les solicitaron a los extranjeros que presentaran sus documentos con los que pudieran acreditar su legal estancia en el país, pero no tenían porque ingresaron a territorio nacional de manera ilegal.

Los agentes llegaron alrededor de las 10:00 de la mañana con dos unidades, de las que descendieron para emprender su recorrido sobre la octava norte.

Posteriormente cruzaron el parque y se dirigieron al Sendero Peatonal, en donde llevaron a cabo acciones similares para verificar el estatus de los indocumentados que circulaban en esa área, además de la 6a norte.

Los migrantes que no presentaron sus documentos fueron detenidos y subidos a las camionetas que llevaron para ese operativo y se supone que los llevaron a la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de la ciudad.

Durante los últimos ocho días, el INM ha reforzado los operativos para detener a cuanto migrante este en el centro y los parques de la ciudad, aunque no ha dado a conocer la cantidad de los asegurados o si se trata nada más para tomarse la foto y reducir las presiones de la sociedad.

Cabe mencionar que ninguno de los centenares de comerciantes informales o prostitutas, ambo grupos de origen extranjero que también entraron al país de manera irregular, no fueron molestados, por nadie. EL ORBE / M. Blanco