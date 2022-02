¡Ya no Más Papeles a Indocumentados!, Claman Habitantes de Diversas Colonias

* Exigen que se les Aplique la Ley a los Rijosos.

Tapachula, Chiapas; 23 de febrero del 2022.- Vecinos de la colonia Procasa, al sur de este municipio, exigieron al gobierno federal terminar con la impunidad de los indocumentados en la localidad, dejarlos de consentir, aplicarles todo lo que establece la ley, y deportarlos de inmediato, para que se vayan a gritar a agredir en su país.

Y es que en la víspera, los «hermanos» migrantes arremetieron a pedradas en contra de mujeres de la Guardia Nacional que protegieron a los vecinos de ese sector de la ciudad, así como de oficinas y empresas que también fueron blanco de esas agresiones, al igual que todo aquel que pasó por el lugar.

Hartos de todo eso, Araceli N, una de las vecinas de ese asentamiento frente a la entrada de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y de la de Regularización Migratoria, dijo al rotativo EL ORBE que su colonia había sido hasta ahora de paz y no les gusta los desmanes.

“Si tu vienes a una casa y te metes por tus…, no van a lograr nada. Pueden llegar, pero legalmente y respetar los derechos de los mexicanos“, dijo al rotativo EL ORBE.

Indicó que lo que ha sucedido es un problema del gobierno federal, porque esa entidad debe de actuar, ya que se está afectando a toda la ciudad y a todos los ciudadanos y se corre el riego de un enfrentamiento civil o un estallido social en cualquier momento.

Desde su punto de vista, ya no se les debe de conceder papeles porque entonces los mexicanos los deben d mantener. Por lo contrario, opinó, deben deportarlos y esos recursos que se están gastando en los indocumentados, incluyendo los programas de gobierno, lo distribuyan para solucionar los problemas de mexicanos en extrema pobreza.

“Nosotros estamos en una frontera sin ley y porosa, donde los que estamos sufriendo son los ciudadanos que estamos en Tapachula”, recalcó.

Cabe destacar, que tras los enfrentamientos y agresión a la autoridad, también resultaron afectados vehículos y varios comercios que están en esa zona, aunque no hay detenidos ni nadie que se haga responsable de los daños, y eso se llama impunidad. EL ORBE / M. Blanco