Indocumentados Traen Mayor Inseguridad y Violencia a la Región: Organizaciones

Tapachula, Chiapas; 02 de marzo del 2022.- Con la llegada de miles de migrantes que huyen de la miseria en sus propios países y por la falta de oportunidades, en esos grupos se han infiltrado muchos delincuentes que tratan de evadir a la justicia y se han asentado en Tapachula donde empiezan a delinquir y ahora se ha tenido un gran crecimiento de la delincuencia.

Así se expresó en entrevista para el rotativo EL ORBE, Romeo Ibarra Espinoza, de la Coordinadora Comunista Popular, quien indicó que se han desatado los asaltos, robos a casa habitación.

«Ahora la sociedad ya no puede salir por la noche porque temen ser atracados por esas personas, quienes son sumamente peligrosos, ya que en ocasiones cuentan con armamento que ni la policía trae», señaló.

En ese mismo sentido recalcó que «el gabinete de seguridad debe valorar esos temas que se están presentado en materia de seguridad, no sólo en Tapachula, sino en toda la región».

Aprovechó para señalar que los alcaldes que tomaron posesión el año pasado en sus cargos y unos más que repitieron, no han cumplido con los compromisos que hicieron con la población en sus campañas, ni tampoco en la atención de los rezagos.

En el caso de los municipios de la región, indicó que se cuentan con caminos intransitables, además de que existe la preocupación que viene la temporada de lluvias y esas vías de comunicación ni si quiera han sido atendidos en lo mínimo y que por eso hay muchas necesidades, además de que los campesinos están olvidados y que solo los buscan en tiempos electorales. EL ORBE / M. Blanco