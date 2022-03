Locatarios de Mercados Reconocen Afectaciones por los “Cobros de Piso”

* Delincuentes los Amenazan Constantemente.

Tapachula, Chiapas; 02 de marzo del 2022.- «Estamos muy, muy preocupados por el clima de inseguridad que existe en el transporte público, tanto local, como foráneo; las quejas las recibimos aquí en el mercado, porque nuestros clientes vienen de diferentes partes, del municipio de Suchiate, Unión Juárez, Huixtla y de la localidad y muchos señalan que han sido víctimas de asaltos, ya sea en las terminales o a medio camino».

Así se expresó en entrevista para el rotativo EL ORBE, Oscar Sumuano, comerciante en el mercado «General Sebastián Escobar», quien opinó que en el fondo, todo pudiera ser parte de la corrupción.

Señaló que algunos policías de diversas corporaciones pudieran estar vinculados con las mafias -que tampoco sería algo nuevo-, en lugar de hacer su trabajo, «y es una lástima que la autoridades no armen una estrategia para controlar la delincuencia en el transporte, como en la Ciudad de México, que tampoco se puede avanzar en el combate de esos delitos, precisamente por los malos funcionarios, que no son todos, pero los hay».

En el caso específico de lo acontecido en los últimos meses en la Costa de Chiapas, indicó que «el cobro de piso se explica solamente por la corrupción de las autoridades y por el abandono que hacen de la inseguridad, ya que le dejan el espacio libre a las organizaciones delictivas y entonces con toda impunidad y confianza pueden estar haciendo esas extorsiones, que serían muy fácil de controlar si hubiera honestidad en los ayuntamientos».

Recalcó además que las mafias están muy bien identificadas y que las autoridades no pueden alegar que desconocen qué tipo de organizaciones son las que están operando, además de quiénes las coordinan. Lo conocen, pero se desconoce por qué no hacen nada».

En torno a ese tema comentó que gran parte de la población considera que los delincuentes no pudieran hacer el «cobro de piso» si no estuvieran en complicidad con algunas autoridades.

En el caso de los locatarios de los mercados, indicó que se están viendo afectados porque los consumidores ya no quieren hacer los viajes, «y si sigue esto descomponiéndose cómo va, creo que aquí la situación se va a volver muy caótica, y a lo mejor haya gente que tome la justicia por sus propias manos».

Además, que si se permite que los delincuentes sigan avanzando, tarde o temprano serán los comerciantes y otros sectores productivos las víctimas. EL ORBE / JC