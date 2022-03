Secretaría de Salud Suspende dos Funerarias en Tapachula, por Irregularidades

* Por falta de Documentación y Protocolos Sanitarios.

Tapachula, Chiapas; 02 de marzo de 2022.- Con la finalidad de que los establecimientos con giro de servicios funerarios cumplan los protocolos de seguridad sanitaria y regularicen la documentación oficial, la Secretaría de Salud del estado llevó a cabo visitas de verificación en el Distrito de Salud número VII de Tapachula, donde procedió a la suspensión de dos funerarias.

Como parte de los operativos que realiza regularmente la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris) en establecimientos de este giro, recientemente visitó ocho funerarias para verificar que contaran con la documentación correspondiente, instalaciones en buen estado y la aplicación del protocolo sanitario contra el COVID-19, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento.

Derivado de este operativo, personal de la Dipris procedió a suspender los servicios y actividades de dos funerarias, una de ellas porque a pesar de aplicar las medidas sanitarias, no presentó documentos que avalaran la operatividad del negocio; mientras que la otra fue suspendida por falta de aviso de funcionamiento y no contar con el protocolo sanitario tanto en el desempeño del personal como en el acceso al establecimiento.

Además, dentro de las sanciones aplicadas, se efectuó la suspensión de servicios y actividades a siete carrozas, por no contar con la licencia sanitaria y no presentar constancia de proceso de desinfección.

Finalmente, la Secretaría de Salud del estado exhortó a los propietarios de establecimientos que ofrecen servicios funerarios a que cumplan con todas las medidas de seguridad sanitaria ante el COVID-19 y se regularicen en el tema de documentación, teniendo a la vista del público el aviso de funcionamiento de la funeraria y la licencia sanitaria de las carrozas.

