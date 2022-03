Invasión Extranjera en Chiapas Causa Severos Daños Económicos a la Región

* Población Teme Salir a las Calles y Mercados.

Tapachula, Chiapas; 19 de marzo del 2022.- «El éxodo de indocumentados hacia la región Soconusco ha causado en estos casi cuatro años, una severa crisis económica y pánico general entre la población», sostuvo Jorge Ortiz Arévalo, productor y comercializador de ganado porcino en la región.

En entrevista para el rotativo EL ORBE indicó que a la llegada de decenas de miles de esas personas no se le puede llamar migración, sino una nueva invasión extranjera en la historia de México, nada más que en ésta ocasión son recibidos con abrazos.

«Ellos están haciendo lo que quieren y no hay autoridad que les ponga un hasta acá. Así como le aplican las leyes a un mexicano, así la deben hacer contra ellos. Han dañado carros, lastimado gente, hasta a las autoridades y no les hacen nada», señaló.

Por otro lado, hizo un balance sobre las supuestas repercusiones económicas provocadas por el incremento en los flujos migratorios, por lo que dijo que «la verdad si daña, porque la gente mexicana tiene temor a salir a la calle, ir a los mercados y al consumo de la carne.

A consecuencia de ello, afirmó, ha bajado la venta hasta en un 50 por ciento y también la matanza de reses en la misma proporción, «porque los consumidores no saben si esos extranjeros traen alguna enfermedad, no sabemos nada de ellos, siempre hay temor».

Dejó en claro que hay opiniones que señalan que los migrantes también comen y que sus alimentos los compran en la ciudad, «pero consumen lo más barato, buscan remate, y que eso es muy bajo si se compara con lo que compran los mexicanos que dejan de acudir a los mercados y prefieren ir a las plazas, donde no hay migrantes».

Habló también de los ofrecimientos del gobierno federal para los extranjeros que migran hacia México en busca de mejores condiciones de vida.

«El habla de otras cosas, que va apoyar, que les va a dar alojo a todos los centroamericanos y a toda la gente que venga a México. Eso está muy mal, porque no se da cuenta del daño que hace. Si ellos están en un lugar 5 horas, dejan completamente sucio el lugar y son tan cochinos, que hacen sus necesidades en la vía pública», indicó.

Por eso propuso, en beneficio del millón de habitantes que hay en la región Soconusco, que se apliquen las estrategias que sean necesarias para restablecer el orden y control, para que todo funcione. EL ORBE / JC