Comerciantes de Tapachula Hartos de los Desmanes Provocados por Migrantes

* Afirman que Violan las Leyes con Total Impunidad.

Tapachula, Chiapas; 26 de marzo del 2022.- Los bloqueos de calles y carreteras, los enfrentamientos, destrozos a oficinas, quemas, marchas, plantones, la utilización de las áreas públicas como sanitarios y moteles; además de la participación de muchos de ellos en delitos como extorsión, robo, asaltos, secuestros, violaciones sexuales, lesiones, homicidios, narcotráfico, entre otros, ha causado el repudio de la sociedad a los migrantes en la localidad.

En otros casos la afectación es por sus actitudes fuera de lo ordinario, como el tirar la basura en cualquier parte, sin importarles la contaminación ambiental o la salud del resto de la población.

Por ejemplo, Habibi Campusano Alfaro, comerciante en el primer cuadro de la ciudad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ya es mucho el basurero que dejan esos extranjeros y no se ha implementado alguna estrategia para solucionar ese problema.

Recordó que desde la llegada de la primera caravana de indocumentados, hay mayor cantidad de residuos sólidos desperdigados por todas partes, y que es una situación muy notoria. «Es una de basura tremenda, y por más que se han colocado anuncios o se les ha hablado, ellos no hacen caso».

Hay otros problemas relacionados con la presencia de los indocumentados en Tapachula, como el hecho de que se han ido apoderando del comercio informal que colocan en calles, banquetas, mercados, estacionamientos, pasillos, áreas verdes, entre otros.

«No se puede uno estacionar o os clientes, porque los migrantes tienen sus ventas. Se entiende qué es un medio para poder subsistir, pero también ya quieren apoderarse de todo lo que es la calle y no hay fluidez vial», dijo al considerar que urge la intervención del gobierno federal para que se ponga orden en ese tema en Tapachula.

«En su cultura existe mucho el regateo y quiera o no, platicando con algunos comerciantes establecidos de aquí del centro, coincidimos en que estamos hartos de eso, de querer más barato», puntualizó. EL ORBE / JC