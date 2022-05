Tres Grandes Industriales se Disputan Compra de la Producción de Soya del Soconusco

*Más de 22 mil Toneladas.

Tapachula, Chiapas; 21 de Mayo del 2022.- El ciclo pasado, el 50 por ciento de la producción de soya de la región Soconusco estuvo en riesgo de no venderse, porque a estas alturas sólo había un comprador confirmado para comercialización.

Para esta temporada y a tan sólo un mes de dar inicio la siembra del grano, la situación parece mejorar para los 800 soyeros de la zona, pues ya existen 3 potenciales compradores.

César Ozuna Estudillo, presidente de la Asociación de Productores de Soya de Chiapas, indicó en entrevista para rotativo EL ORBE, que el año pasado estaban viviendo una zozobra en torno a dónde iban a colocar 7 mil toneladas.

Sin embargo, «hoy la buena noticia es que tenemos tres posibles empresas que se llevarán toda la soya: El Calvario; Proteínas y Oleicos y la empresa Buenaventura, que año con año compra alrededor de 6 mil toneladas», detalló.

Será el productor de manera individual o las organizaciones quienes decidan con qué empresa vender su producción, apuntó.

Cada una de esas empresas tiene sus parámetros de compra. Habrá empresas que no penalicen tan duro el factor de humedad, otras que tengan donde acopiar, e incluso, quienes establezcan un mejor precio.

«Entonces ahí es donde tiene que ver el productor con quién vende la soya, el lugar donde se va almacenar que sea seguro, la descarga rápida y no tengan que esperar tanto tiempo los camiones, porque eso es gasto para el productor y todo eso influye».

En el caso de Proteínas y Oleicos, al ser un nuevo comprador en la región, los detalles que surgieron en la pasada cosecha se platicaron con los propietarios y se estarán solventando para este año, sobre todo con el pago a los productores.

En los siguientes días se sentarán con los industriales para escuchar las ofertas y cerrar el mejor trato.

Dijo que una de las expectativas para este ciclo productivo, es sembrar en 12 mil hectáreas y tener una cosecha de entre 20 y 22 mil toneladas en todos los municipios del Soconusco; además de que se pretende recuperar al menos 2 mil hectáreas que se dejaron de sembrar en los anteriores 2 ciclos.

«Ojalá lleguemos a las 12 mil hectáreas, pero para tener una buena producción depende del cuidado que se le dé a la planta en su crecimiento. Tenemos que apoyarla con fertilizantes y foliares para que el rendimiento no baje y tengamos mínimo 2.5 toneladas por hectárea», agregó.

Oficialmente, la siembra del grano en municipios del Soconusco como Tapachula, Mazatán, Ciudad Hidalgo, Frontera Hidalgo y Tuxtla Chico, es del 25 de Junio al 25 de Julio. EL ORBE / La Redacción