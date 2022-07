Fallecimientos por Covid se Mantienen con Cifras Bajas

*Exhortan a Seguir Protocolos Sanitarios.

Tapachula, Chiapas; 04 de Julio del 2022.- Los fallecimientos causados por el mortal virus del Covid-19, en este municipio, por fortuna se mantiene en un índice muy bajo, ya que durante el mes de Junio, al menos en los cementerios Municipal y Jardín, solo se registraron dos casos.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, Saúl Escobar Borrayes, director de Panteones del Municipio, quien consideró que esa baja indudablemente se debe a la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, ya que la mayor parte de gente de todas las edades se está vacunando.

Detalló que aparte de los fallecimientos por Covid-19 los decesos por otras causas también han ido disminuyendo, ya que en estos últimos tres meses no han pasado cada uno de 60, cuando en estos mismos meses, pero del año pasado, las cifras de muertos fueron entre 100 y 150.

Sin embargo, dejó en claro que esa reducción no quiere decir que la gente puede confiarse. Al contrario, hay que seguir con las estrategias de prevención, principalmente los que no se han vacunado, quienes deben acudir a los módulos porque su vida está de por medio.

Asimismo, quienes tienen solo una o dos aplicaciones tienen que ir por la segunda o por la tercera dosis, a modo de quedar totalmente protegidos. EL ORBE / Nelson Bautista