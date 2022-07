Migrantes Desplazan la Mano de Obra en Industria de la Construcción

Tapachula, Chiapas; 18 de julio del 2022.- «La mano de obra de los chiapanecos en la industria de la construcción pública y privada en los municipios de la frontera sur de Chiapas, ha sido desplazada por indocumentados, porque se les paga muy poco y no se les da servicios médicos y ninguna otra prestación de ley, aunque su trabajo sea de muy mala calidad, ya que es la primera vez que lo hacen».

Así lo manifestó en entrevista para el rotativo EL ORBE, Teodoro Vázquez Castillo, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) del estado de Chiapas, quien recordó que años atrás, la ciudad de gozaba de contar con esa industria con obras grandes, como casas particulares y edificios, donde los albañiles y peones locales aprovechaban al máximo estas fuentes de empleo, que eran permanentes.

Aunque precisó que todo eso ya se acabó, porque hoy en día, si bien es cierto que hay trabajo en ese sector con la edificación de tiendas departamentales, las constructoras utilizan a migrantes por el pago barato y a los sindicatos ya no los toman en cuenta, debido a que éstos gozan de un tabulador salarial y a lo que establece la ley.

Aseguró que eso ha provocados desempleo formal, «por lo que los albañiles de Tapachula tienen que emplearse en trabajos particulares, con remiendos por aquí y por allá, antes que morir de hambre».

Debido a ese problema, según su versión, han decidido irse a otros lugares del país como Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, Sonora o Coahuila, porque en esas regiones cualquier trabajo que encuentren es muchísimo mejor pagado que lo que les pagan en el sur del país.

Añadió que allá, el trabajo de la albañilería no les gusta a la gente y por lo mismo prefieren contratar mano de obra chiapaneca, la cual es muy apreciada, ya que los consideran como personas muy capacitadas que saben todo en cuanto a la interpretación de planos, así como el manejo del quehacer de la construcción.

Por otro lado, comentó ha habido una mejoría económica de la región, pero que pudiera ser mejor si el gobierno federal le apostara a la industrialización de la zona, como el aprovechamiento de frutas como el mango, rambután, marañón; banano, caña de azúcar, cacao, o granos como el café, maíz, soya y el ajonjolí, porque esos cultivos del Soconusco son los más cotizados del mundo. EL ORBE / Nelson Bautista