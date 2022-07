Cuerpo de Bomberos de Tapachula Carece de Personal Suficientes Para Emergencias

*Sólo hay 9 Elementos por Turno.

Tapachula, Chiapas; 23 de Julio del 2022.- Para satisfacer y cumplir con las necesidades de la población, que hoy en día son en unos 500 mil habitantes en la localidad, más el número flotante por parte de los migrantes, el Cuerpo de Bomberos de Tapachula debería de tener unos 50 elementos como mínimo, repartidos en dos turnos, pero no tienen ni la mitad de esa cifra.

Así lo estableció Abel Victorio de la Cruz, presidente del Patronato de Bomberos Asociación Civil, quien en entrevista con Periódico EL ORBE, aseguró que por ahora solo cuentan con 22 integrantes, incluidos cuatro de ellos como administrativos, pero a pesar de esa evidente limitación han podido atender en tiempo y forma todos los llamados de auxilio por parte de la población.

Explicó que la Ciudad de Tapachula ha crecido a grandes pasos, tanto en la cuestión demográfica como estructural, ahora con más edificios, y eso mismo conlleva infinidad de necesidades, como lo es la atención a eventos de emergencias (incendios, principalmente) o auxilios en accidentes de distinta naturaleza, en los cuales la labor de los elementos del Cuerpo de Bomberos es tan necesaria.

Sin embargo, insistió, con solo 9 personas operativas por turno no es posible garantizar la atención, por lo que ya han hecho gestiones ante el Gobierno Estatal y Municipal con tal de contar con varias plazas más.

Añadió que ya hay algunos avances con las autoridades, no solo para más elementos sino también para echar a andar la que sería la base norte del cuerpo de bomberos, lo que permitiría atender a la población con más prontitud. EL ORBE / Nelson Bautista