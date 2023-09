Cinco Personas Lesionadas al Chocar de Frente una Colectiva y una Camioneta Particular

*En la Carretera al Ejido 20 de Noviembre, a la Altura del Campo Las Delicias.

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre de 2023.- Un fuerte accidente automovilístico dejó como saldo 5 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, al estrellarse de frente una colectiva y una pick up particular a la altura del campo de la colonia Las Delicias, en este municipio de Tapachula.

En el accidente al verse involucrada una colectiva la Cruz Roja Mexicana Delegación Tapachula mandó a su personal en la ambulancia Chis-195; Protección Civil Municipal de Tapachula con la ambulancia PC-59, y los rescatistas del Grupo SAE, a bordo de la ambulancia UR-03, quienes les brindaron los primeros auxilios a Hirán Exson «N» de 27 años de edad, mexicano y conductor de la colectiva, el cual resultó con fractura de la pierna izquierda.

Los pasajeros lesionados responden a los nombres de Moisés Edgardo «N», de 33 años de edad, con un golpe en nariz y pierna derecha; Azucena «N», de 24 años, con golpe en la rodilla derecha; Caleb «N», de 17 años, golpeado en la pierna izquierda, y Jorge «N» de 65 años, quien presentaba un golpe en el brazo izquierdo, todos mexicanos.

Y fueron trasladados al Hospital General para su atención médica.

Al lugar se presentaron los elementos de la Delegación de Tránsito y Vialidad Municipal de Tapachula, los que dieron a conocer que las unidades involucradas son una colectiva Nissan Urban de color blanco franjas verdes, placas de circulación del Servicio Público Local de la Ruta “20 de Noviembre”, conducida por Hirán Exson «N» de 27 años de edad, quien colisionó de frente contra un camioneta Toyota T-100, pickup de color verde, y placas de Chiapas, conducida por Pablo «N», de 53 años de edad, mexicano, el que resultó ileso.

Aparte de las 5 personas que presentaron gravedad, aproximadamente otras 8 también fueron valoradas por los paramédicos que arribaron al lugar del accidente, pero se retiraron del lugar por sus propios medios, pues solo sufrieron golpes leves.

Se logró saber que, al parecer, el conductor responsable fue el de la pick up, quien fue trasladado a ser certificado etílicamente, para confirmar o descartar el estado de ebriedad.

Este accidente fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, el que deslindará responsabilidades. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda