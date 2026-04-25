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Arriba a Puerto Chiapas el Crucero Star Seeker con 250 Visitantes

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*Se Impulsa el Comercio y se Posiciona a la Ciudad Como un Destino Estratégico

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril del 2026.- Tapachula volvió a colocarse en la ruta del turismo internacional con la llegada del crucero StarSeeker, procedente de Costa Rica y con 250 pasajeros a bordo, quienes este viernes recorrieron el Centro Histórico de la Ciudad.
Durante su estancia, los visitantes conocieron el Antiguo Palacio Municipal, la iglesia de San Agustín y el Museo Regional del Soconusco, espacios que reflejan la riqueza cultural e histórica de la región.
El arribo de este tipo de embarcaciones a través de Puerto Chiapas no solo representa una oportunidad para proyectar la imagen de Tapachula como destino turístico internacional, sino que también genera un impacto económico directo en sectores clave como el comercio, la gastronomía, el transporte y los servicios turísticos. Cada visitante se traduce en consumo local, beneficiando a pequeños empresarios, artesanos y prestadores de servicios que dependen de la actividad turística.
Además, la visita de turistas internacionales fortalece la identidad cultural, al motivar la conservación de espacios históricos y tradiciones que distinguen al Soconusco. La interacción entre visitantes y población local también promueve un intercambio cultural que enriquece a la comunidad.
Tras su paso por Tapachula y una visita al complejo turístico de Puerto Chiapas, el crucero continuará su ruta hacia Huatulco, consolidando el corredor turístico del Pacífico mexicano. Este tipo de itinerarios refuerzan la importancia estratégica de Puerto Chiapas como puerta de entrada al sur del país.
Impulsar la llegada de más cruceros implica mejorar la infraestructura, la seguridad y la promoción turística, pero también representa una oportunidad para detonar el desarrollo económico regional.
Tapachula tiene el potencial de consolidarse como un punto clave del turismo internacional, generando empleo y fortaleciendo su economía a través de un modelo sostenible e incluyente. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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