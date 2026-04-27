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Fatal Accidente en la Carretera Jaritas Deja una Persona sin Vida

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*La Camioneta en que Viajaba el Occiso fue Consumida por el Fuego.

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril de 2026.- La tarde de ayer domingo se tiñó de tragedia en la zona fronteriza, luego de que un fuerte accidente automovilístico en la carretera a Jaritas, Tapachula–Ciudad Hidalgo, cobrara la vida de una persona, cuya identidad aún permanece en calidad de desconocida.Los hechos ocurrieron aproximadamente a la altura del kilómetro 05+500.
Reportes preliminares de las autoridades viales, indicaron que el conductor de una camioneta de redilas color blanco perdió el control de la unidad por causas aún no establecidas.

El vehículo se salió de la cinta asfáltica hacia su extrema derecha, terminando su trayecto en un seco impacto contra un árbol. Debido a la magnitud de la colisión, la unidad comenzó a arder en llamas de forma casi instantánea.
Automovilistas que presenciaron la columna de humo dieron aviso inmediato a los números de emergencia.
Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal, quienes trabajaron en la sofocación del incendio.
Cuerpos de seguridad y paramédicos, confirmaron el deceso de una persona del sexo masculino el cual se encontraba como a 15 – 20 metros de distancia de la unidad que termina calcinada y reducida a chatarra.
Los oficiales acordonaron el área y solicitaron de la intervención y presencia de Los Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que realizaran las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades mantuvieron acordonada la zona para realizar las diligencias correspondientes, lo que genero lentitud en el tráfico local.
Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más detalles sobre la identidad de la persona fallecida y las causas exactas que originaron la pérdida de control de la unidad. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

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