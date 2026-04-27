Señalan Presuntos “Moches” de Hasta 30% en Obras Públicas en Cacahoatán

* Constructores Denuncian Falta de Transparencia.

Cacahoatán, Chiapas; 26 de Abril de 2026.- Empresarios del sector de la construcción expresaron su preocupación ante presuntas prácticas irregulares dentro del Ayuntamiento de Cacahoatán, donde, afirman, se les estaría solicitando hasta el 30% del monto total de las obras como condición para su asignación.

De acuerdo con los denunciantes, esta situación genera un entorno de opacidad en el uso de los recursos públicos y pone en riesgo la calidad de la infraestructura que se proyecta para este año. Cumplir con este tipo de exigencias hace inviable ejecutar obras con estándares adecuados, señalaron, afectando directamente a la población.

Algunas empresas, principalmente foráneas, presuntamente han aceptado estas condiciones, lo que agrava el problema y distorsiona la competencia en el sector. Asimismo, comentaron que, según información proporcionada por trabajadores municipales, los recursos federales y estatales continúan llegando al municipio, pero sin claridad sobre su aplicación.

Datos públicos refieren que Cacahoatán recibirá este año 159 millones 591 mil 111 Pesos a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), destinados a obras de impacto social. A ello se suman 55 millones 766 mil 684 Pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), orientados a servicios básicos, fortalecimiento administrativo y seguridad.

En conjunto, el municipio dispondría de más de 214 millones de Pesos en estos dos rubros. No obstante, los empresarios aseguran que no existe transparencia en el manejo de estos recursos, mientras que diversas colonias y comunidades continúan enfrentando carencias en servicios esenciales, como introducción de agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimentación de calles y seguridad pública.

Finalmente, señalaron que la falta de atención por parte de las autoridades municipales incrementa la inconformidad ciudadana, pues es difícil encontrar al Edil, emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México, en el Palacio Municipal para atender estas problemáticas. EL ORBE/ Mesa de Redacción