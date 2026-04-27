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Disminuye Presencia de Visitantes Guatemaltecos en la Región

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*Restricciones Aduanales Empeoran la Situación.

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril de 2026.- La actividad económica en Tapachula atraviesa un periodo de desaceleración que mantiene en alerta a diversos sectores productivos. La principal causa la disminución en la llegada de visitantes provenientes de Guatemala, históricamente clave para el comercio local.
María de Lourdes Santos Zozaya, presidenta de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, explicó que actualmente se percibe una “pausa” en el flujo comercial, atribuida al descenso en el turismo fronterizo. Señaló que gran parte de los negocios depende del consumo generado por visitantes centroamericanos, por lo que esta baja impacta directamente en sus ingresos.

De acuerdo con la representante empresarial, los establecimientos con mayor trayectoria son los más afectados, ya que muchos fueron diseñados para atender al mercado transfronterizo. En contraste, los nuevos emprendimientos han logrado sostenerse en mayor medida gracias al consumo interno.
Frente a este escenario, AMEXME Tapachula ha comenzado a implementar estrategias de diversificación comercial. Entre ellas destaca el fortalecimiento de vínculos con el Consulado de México en Quetzaltenango, donde se han llevado a cabo encuentros institucionales y actividades informativas para generar confianza entre potenciales visitantes.
Santos Osaya también subrayó que las acciones en materia de seguridad impulsadas por el Gobierno Estatal han contribuido a mejorar la percepción sobre las condiciones en Chiapas, destacando que las principales vías de comunicación se mantienen seguras para el tránsito turístico.
Aunque el panorama aún no alcanza niveles críticos, la situación ha obligado a replantear estrategias empresariales y a reforzar el consumo local como motor económico.
En ese sentido, la dirigente reiteró el llamado a la ciudadanía a respaldar a los comercios de la región, con el objetivo de fortalecer la economía desde el ámbito interno. EL ORBE/Nelson Bautista

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