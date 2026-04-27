Intentó Asaltar a un «Mandaditos» y Terminó Tras las Rejas

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril.- La delincuencia volvió a toparse con pared en la Perla del Soconusco. Un sujeto, identificado como Isaac “N”, fue capturado por fuerzas estatales luego de intentar asaltar con lujo de violencia a un repartidor de plataforma en las inmediaciones de la colonia Lomas del Soconusco.

Se logró saber que el trabajador de entregas realizaba su ruta habitual cuando fue interceptado por el ahora detenido, quien mediante amenazas logró despojarlo de sus pertenencias y del efectivo del día.

Personal de guardia del 911 Emergencias C-5 Escudo Urbano de Tapachula, después de recibir el reporte de auxilio, lo canalizó de inmediato a los elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en un operativo coordinado con la Fiscalía General del Estado (FGE), se desplegaron rápidamente en la zona. La movilización dio frutos casi de inmediato, logrando ubicar y asegurar al presunto delincuente antes de que lograra darse a la fuga.

Al momento de su detención, las autoridades lograron recuperar el dinero en efectivo que le había sido arrebatado al repartidor.

El imputado fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Por su parte, el gremio de repartidores de Tapachula ha hecho un llamado constante a las autoridades para no bajar la guardia ante los asaltos que sufren durante sus jornadas laborales. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda