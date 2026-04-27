Se Agrava Deterioro en Instalaciones de la Unidad Administrativa de Tapachula

*- Mal Estado de la Edificación Representa un Peligro Para Quienes Llegan a Realizar Diversos Trámites

*- Atención a Contribuyentes se ve Afectada por Deficiencias de las instalaciones

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril del 2026.- El estado físico de la Unidad Administrativa en la Ciudad ha generado molestia entre usuarios y representantes sociales, quienes señalan que las condiciones del inmueble reflejan abandono, falta de mantenimiento y una imagen poco digna para un espacio donde diariamente acuden contribuyentes a realizar trámites y pagos.

El profesor Octavio López Méndez, dirigente del MAOLN, expresó que resulta preocupante observar el deterioro de las instalaciones, donde se reportan filtraciones de agua, áreas dañadas y acumulación de basura en los alrededores. A su consideración, esta situación no solo afecta la imagen institucional, sino que representa una falta de respeto hacia la ciudadanía que cumple con sus obligaciones fiscales.



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El problema no radica necesariamente en la falta de recursos, sino en la ausencia de voluntad administrativa para atender necesidades básicas de mantenimiento. “No se trata de grandes inversiones, sino de cuidar un espacio público que es utilizado por cientos de personas todos los días”, señaló.El deterioro del inmueble también tiene implicaciones económicas, ya que impacta en la eficiencia de los servicios y en la percepción ciudadana sobre el uso de los recursos públicos. Un entorno en malas condiciones puede influir en la calidad de la atención y en la confianza de los contribuyentes hacia las instituciones.Asimismo, López Méndez consideró que la falta de atención a este tipo de problemáticas refleja una desconexión entre las autoridades y las necesidades reales de la población, lo que contribuye a un creciente descontento social.Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades estatales para que intervengan y giren instrucciones a los responsables de la administración regional, a fin de que se realicen trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el inmueble.Finalmente, subrayó que garantizar espacios dignos no solo mejora la atención ciudadana, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y contribuye al desarrollo social y económico de la región. EL ORBE/ Mesa de Redacción