En Chiapas, la Vigilancia en Sitios Arqueológicos no es Reactiva, Sino Permanente y Preventiva: SSP

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 26 de Abril de 2026.- En la Nueva ERA, bajo la visión del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el liderazgo del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en Chiapas la vigilancia en sitios arqueológicos y espacios turísticos no es reactiva, sino permanente y preventiva, porque hoy la tranquilidad y el bienestar de las y los visitantes nacionales, locales y extranjeros, es prioridad.

Con acciones estratégicas, elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, implementan operativos disuasivos con presencia real y en territorio para garantizar entornos seguros en puntos con mayor afluencia turística.

La vigilancia en sitios arqueológicos no responde a hechos aislados; es una estrategia constante para proteger nuestro patrimonio, garantizar la tranquilidad de visitantes y fortalecer la paz en cada región.

A través de una estrategia de seguridad integral enfocada en la prevención del delito y un modelo de proximidad social, hoy en Chiapas se trabaja todos los días con una visión clara: seguridad con rostro humano, cercana a la gente y firme en sus resultados.

Con estas acciones, la SSP reitera su compromiso de no bajar la guardia y trabajar sin descanso para continuar avanzando firme en la construcción de un Chiapas más seguro. Boletín Oficial