jueves, agosto 7, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalCifra de Afiliados al IMSS Llega a 23.5 Millones: Zoé Robledo
Nacional

Cifra de Afiliados al IMSS Llega a 23.5 Millones: Zoé Robledo

0
9

Representa un Incremento de 5.7% en Empleos Formales en el Último Mes
——-
Se Incluye a Trabajadores de Plataformas Digitales que ya Pueden Acceder a Servicios de Salud

Ciudad de México; 06 de Agosto de 2025.- Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo que, hasta el 31 de julio, se registraron 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo afiliados al instituto, es decir un millón 266 mil 25 más que el mes anterior, 5.7% más.
«Nunca se había roto esa barrera de los 23 millones. Además, en el cambio del mes, el incremento es también histórico de un millón 266 mil 25 puestos de trabajo. Significa un crecimiento del 5.7 por ciento», destacó.
Explicó que, en un comparativo anual, significa un crecimiento de 6.1%, «pero histórico también es lo que impulsó este crecimiento del mes de julio».
Abundó que esté creciendo es debido al aseguramiento de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales que inició el 1 de julio.
«(…) también creo que es importante señalar que esta modalidad de empleo que ha crecido a lo largo de todo el mundo, en México se asumió de una manera diferente, como un empleo formal con todas las características de un trabajo vinculado al régimen obligatorio del Seguro Social». SUN

Cifra de Afiliados al IMSS Llega a 23.5 Millones: Zoé Robledo
Artículo anterior
SEP Distingue a Chiapas por Resultados del Programa “¡Vive Saludable, Vive Feliz!”
Artículo siguiente
Luis García Villagrán no es Activista, es Investigado por Trata: Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Migrantes Continúan su Camino por la Costera

Al Instante staff - 0
• Por la madrugada de este jueves 7 de agosto salieron de Huehutan, reanudando la caminata. Huehuetan 7 de agosto 2025.- El grupo de 300 extranjeros...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Jueves 07 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más

Celebraron con Orgullo

Al Instante staff - 0
En recientes ceremonias de clausuras escolares, padres y familiares se vieron muy felices y orgullos de sus pequeños que culminaron satisfactoriamente preescolar y...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV