Cifra de Afiliados al IMSS Llega a 23.5 Millones: Zoé Robledo

Representa un Incremento de 5.7% en Empleos Formales en el Último Mes

——-

Se Incluye a Trabajadores de Plataformas Digitales que ya Pueden Acceder a Servicios de Salud

Ciudad de México; 06 de Agosto de 2025.- Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo que, hasta el 31 de julio, se registraron 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo afiliados al instituto, es decir un millón 266 mil 25 más que el mes anterior, 5.7% más.

«Nunca se había roto esa barrera de los 23 millones. Además, en el cambio del mes, el incremento es también histórico de un millón 266 mil 25 puestos de trabajo. Significa un crecimiento del 5.7 por ciento», destacó.

Explicó que, en un comparativo anual, significa un crecimiento de 6.1%, «pero histórico también es lo que impulsó este crecimiento del mes de julio».

Abundó que esté creciendo es debido al aseguramiento de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales que inició el 1 de julio.

«(…) también creo que es importante señalar que esta modalidad de empleo que ha crecido a lo largo de todo el mundo, en México se asumió de una manera diferente, como un empleo formal con todas las características de un trabajo vinculado al régimen obligatorio del Seguro Social». SUN