Luis García Villagrán no es Activista, es Investigado por Trata: Sheinbaum

La Mandataria Federal Destacó que no Habrá Impunidad Para Quienes Pretendan Abusar de los Migrantes

El Contingente Utilizará la Ruta de la Costa Para Salir de Chiapas e Internarse a Territorio Oaxaqueño.

El Grupo Conformado por Aproximadamente 300 Personas Avanza Lento ya que Viajan Mujeres y Niños

Sale de Tapachula Nueva Caravana de Migrantes; Pernoctan en Huehuetán

*EN LA CONFERENCIA MAÑANERA, LA PRESIDENTA AFIRMÓ QUE LA FGR TENÍA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DESDE HACE AÑOS CONTRA EL PROMOTOR DE CARAVANAS, POR EL DELITO DE TRÁFICO DE PERSONAS.

Ciudad de México; 06 de Agosto de 2025.- Tras darse a conocer la detención de Luis Rey García Villagrán en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que «no es un activista» en defensa de las personas migrantes.



En su conferencia mañanera de este miércoles 6 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que García Villagrán está vinculado con el delito de tráfico de personas.«No es un activista, tenía una orden de aprehensión y más bien está vinculado con tráfico de personas. Ese es el delito, había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó la orden de aprehensión y la acusación es por tráfico de personas», dijo Sheinbaum.-«¿Es en el local o la Fiscalía?», se le preguntó.–«La Fiscalía General de la República, una orden, repito, que tenía años y que se cumplimenta ahora por tráfico de personas», respondió.Antes de su detención, Luis Villagrán preparaba para este miércoles la salida de una caravana de mil 500 migrantes desde Tapachula, Chiapas, hacia la Ciudad de México, contra los abusos de las autoridades migratorias. SUNPARTE DE TAPACHULA NUEVA CARAVANA MIGRANTETapachula, Chiapas; 6 de Agosto de 2025.- Cientos de extranjeros de distintas nacionalidades se organizaron este miércoles 6 de agosto en el Parque Bicentenario, ubicado en el cruce de Centrales de Tapachula, en donde integraron un numeroso contingente, a pesar de la detención del activista Luis García Villagrán por parte de la FGR el pasado martes por la tarde.Los migrantes conformaron una caravana a la que denominaron «Éxodo de la Justicia», y partieron del centro de la Ciudad a las 5:55 horas de la mañana y caminaron por la Carretera Costera rumbo a la Ciudad de México.El contingente de migrantes está conformado por hombres, mujeres y niños, quienes tomaron la determinación de salir de esta Ciudad fronteriza con Guatemala por la falta de atención de sus solicitudes y trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y ante el Instituto Nacional de Migración (INM).Son familias muy pobres que no cuentan con recursos económicos para poder pagar abogados y tramitadores para regularizar su estancia legal en el país, ya que les cobran fuertes sumas de dinero, en contubernio con presuntos funcionarios migratorios.Actualmente son encabezados por el padre Heyman Vázquez Medina, párroco de la iglesia San Andrés Apóstol del municipio de Suchiate. Después de que el pasado martes por la tarde fuera detenido por un grupo especial de la FGR el activista Luis García Villagrán, quien en la última semana estuvo anunciando la conformación de esta caravana, en donde también denunciando presuntos actos de corrupción de funcionarios del INM y COMAR en la región fronteriza.El contingente cuenta con el resguardo por personal de la Policía Municipal, Estatal, Protección Civil, Organismos de Derechos Humanos y medios de Comunicación estatal y nacional.En las primeras horas del recorrido por la Carretera Costera, los migrantes cruzaron sin problemas por el filtro migratorio ubicado en Viva México, y continuaron con la caminata.Al filo de las 13:40 horas de este mismo día, el contingente llegó al domo del parque 5 de mayo del municipio de Huehuetán-Estación.Cansados con dolores y afectaciones en los pies, los migrantes reciben agua para hidratarse y servicios médicos de la organización Médicos Sin Frontera.Este día permanecerán y descansarán en esta comunidad, para alimentarse e hidratarse y continuar su travesía a la ciudad de México este jueves por la mañana. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros