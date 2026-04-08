Transportistas Suspenden Bloqueos en Carreteras de País

Esperan Mesa de Diálogo con Autoridades Federales Para Atender Demandas

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De no Haber Respuesta Volverán a Bloquear

Ciudad de México, abril 7.- La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció la suspensión de los bloqueos carreteros en distintas partes del país tras represión en Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua.

La huelga, iniciada el pasado seis de abril, comenzó tras la denuncia de la falta de respuesta del Gobierno de México ante problemas como la inseguridad, el incremento en costos operativos y la crisis que enfrenta el sector agrícola.



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En su comunicado expresaron que, ante una respuesta violenta por parte de las autoridades, decidieron cancelar sus movilizaciones de forma temporal debido a que «no podemos garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan».No obstante, informaron que en los próximos días definirán nuevas acciones, al subrayar que el riesgo no solo proviene del crimen organizado, sino también de la respuesta institucional.ANTAC rechazó que su movimiento tenga fines económicos y afirmó que se trata de una exigencia “moral y de supervivencia”, derivada de hechos delictivos que enfrentan en su actividad diaria.Los transportistas explicaron que, de forma pacífica, exigían a las autoridades seguridad en las carreteras, condiciones justas para operar, precios justos de los combustibles, que se respete el campo y el cumplimiento de acuerdos.Aseguraron que sus quejas provienen de la incertidumbre que diariamente viven al salir a carretera y garantizaron que no piden privilegios, sino «trabajar sin miedo».La asociación indicó que las protestas continuarán mientras persistan las condiciones de violencia en las carreteras del país.Finalizaron su mensaje diciendo: «El día que transitar por el país deje de ser una sentencia de riesgo, ese mismo día cesarán las protestas. Ese día, las voces que hoy exigen justicia se convertirán en reconocimiento. Pero mientras la violencia continúe, el silencio no es una opción». SUN