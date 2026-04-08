Anuncia Sheinbaum Decreto Para Crear el Servicio Universal de Salud

Del 13 al 30 de Abril Inicia Credencialización de Personas de 85 Años

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la publicación de un decreto presidencial con el que se crea el Servicio Universal de Salud, cuyo objetivo es garantizar que las mexicanas y mexicanos puedan atenderse en cualquiera de los tres sistemas de salud pública: IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, para ello, del 13 al 30 de abril, iniciará el registro para la credencialización, comenzando con las personas de 85 años y más.

“El día de hoy estamos anunciando algo muy relevante: Va a salir un Decreto Presidencial en estos días —el día de hoy o mañana— que crea el Servicio Universal de Salud en México. El objetivo es que, cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido; que si es derechohabiente del IMSS se pueda ir al ISSSTE o al IMSS Bienestar; que si se es derechohabiente del IMSS Bienestar pueda irse al IMSS o al ISSSTE.

“¿Qué ventaja tiene esto? Eficientar el sistema (…) Es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el Servicio Universal de Salud”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que para la implementación del Servicio Universal de Salud se contará con bases de datos compartidas, iniciando con la credencialización para la que se cuenta con 2 mil equipos especializados.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la credencialización es el primer paso para que las mexicanas y mexicanos puedan encontrar atención gratuita en todas las instituciones de salud pública, además, funcionará como identificación oficial y reemplazará paulatinamente los carnets del IMSS y del ISSSTE.

Informó que para el 1 de enero de 2027 comenzará la primera etapa del intercambio de servicios entre instituciones que contempla: 1. Atención universal en Urgencias y continuidad de hospitalización; 2. Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia; 3. Implementación del Código Infarto con servicios de hemodinamia; 4. Implementación del Código Cerebro para eventos cerebrovasculares; 5. Universalización de atención y diagnóstico para cáncer de mama; 6. Continuidad de Tratamientos en padecimientos como insuficiencia renal, cáncer y trasplantes; 7. Vacunación; 8. Consultas de Atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.



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En el segundo semestre de 2027 iniciará el intercambio de servicios especializados, mientras que, en 2028, se implementará el surtimiento universal de recetas médicas, consultas externas de especialidad y hospitalización referenciada y el primer nivel de atención de manera abierta para padecimientos crónicos.Señaló que la credencialización vendrá acompañada de una aplicación móvil que en 2026 permitirá acceder a una versión digital de la credencial, consultar en tiempo real la derechohabiencia y la visualización de unidades de salud y hospitales disponibles. En 2027 permitirá gestionar citas; información para servicios específicos; historial médico y expediente digital; seguimiento de Salud Casa por Casa; salud digital con IA y teleconsulta.La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que el registro se realizará en los 2 mil 59 módulos de la Secretaría del Bienestar que podrán ubicarse en la página gob.mx/bienestar, en un horario de atención de lunes a sábado, de 09:00 a 17:00 horas, en Mexicali, Baja California; La Paz, Baja California Sur; Campeche, Campeche; Colima, Colima; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en las 16 alcaldías de la Ciudad de México; Chilpancingo, Guerrero; Pachuca, Hidalgo; Toluca, Estado de México; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Tepic, Nayarit; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán, Sinaloa; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tlaxcala, Tlaxcala; Xalapa, Veracruz; Mérida, Yucatán y Zacatecas, Zacatecas.Para realizar el registro es necesario presentar los siguientes documentos: Identificación Oficial, documento probatorio de identidad; CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un teléfono de contacto. Agregó que se realizará de manera gradual, de acuerdo con el rango de edad y según la primera letra del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:Lunes 13 y 27 de abril – A y B.Martes 14 y 28 de abril – C.Miércoles 15 y 29 de abril – D, E, F.Jueves 16 y 30 de abril – G.Viernes 17 de abril – H, I, J, K, L.Sábado 18 de abril – Rezagados de la A a la L.Lunes 20 de abril – M.Martes 21 de abril – N, Ñ, O, P, Q.Miércoles 22 de abril – R.Jueves 23 de abril – S, T y U.Viernes 24 de abril – V, W, X, Y, Z.Sábado 25 de abril – Rezagados de la M a la Z. Boletín Oficial