Abusivos Gasolineros Continúan Incumpliendo Acuerdos de Precios y Agravan Crisis Económica

Sector Empresarial Solicita al Gobierno Federal Reforzar Verificación en Estaciones de Servicio

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Se Debe Aplicar Sanciones a Quienes Inflen Precios del Combustible

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Con el Acuerdo Entre Irán y EEUU, No hay Motivo y Nunca los Hubo Para Encarecer los Hidrocarburos los Abusivos Gasolineros

*EL AUMENTO EN LOS COMBUSTIBLE HA PROVOCADO UNA ESCALA DE PRECIOS EN ALIMENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, AFECTANDO TANTO A COMERCIANTES COMO A CONSUMIDORES.

Tapachula Chiapas 7 de abril de 2026.- Representantes del sector empresarial solicitaron a las autoridades federales reforzar la verificación a gasolineras que no respetan los acuerdos establecidos para mantener los precios del combustible, lo que ya genera afectaciones en la economía local y nacional.

De acuerdo con lo pactado a nivel federal, el precio de la gasolina Magna no debería superar los 24 pesos por litro, mientras que el diésel tendría un límite de 28 pesos.



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Sin embargo, empresarios denuncian que en diversas estaciones de servicio estos compromisos no se están cumpliendo.Aníbal Enrique Núñez, señaló que esta situación ha provocado un incremento generalizado en los costos de operación, especialmente en el transporte de mercancías.El aumento en los combustibles impacta directamente en los fletes y, en consecuencia, en el precio de productos básicos como tomate, cebolla y otros artículos de la canasta básica.Esto presiona la inflación y afecta tanto a comerciantes como a consumidores, explicó.El líder empresarial destacó que, en el último año y medio, el costo del combustible ha registrado un incremento aproximado del 20 por ciento, lo que supera el aumento al salario mínimo, estimado en 12 por ciento.Esta diferencia, dijo, reduce considerablemente los márgenes de ganancia y obliga a ajustar precios al consumidor final.Asimismo, cuestionó la falta de supervisión por parte de instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor, encargada de vigilar el cumplimiento de estos acuerdos, y consideró que existe poca voluntad para regular el mercado.Si no se estabilizan los precios del combustible, será imposible frenar el encarecimiento de productos y servicios. La afectación llega directamente al bolsillo de los ciudadanos y de quienes generan empleo, advirtió.Finalmente, hizo un llamado al gobierno federal para garantizar que las gasolineras respeten los compromisos establecidos y, en su caso, ajustar la política fiscal para reducir el impacto del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), con el objetivo de contener la escalada de precios. EL ORBE/Nelson Bautista