SSP y FGE detienen a dos masculinos con presuntos narcóticos en Frontera Comalapa

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva, Fuerza Ciudadana, y Caminos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos con presuntos narcóticos, en el municipio de Frontera Comalapa.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el ejido Ciudad Cuauhtémoc de Frontera Comalapa, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Genderson “N”, originario de Guatemala y a Juan “N”, a quienes les aseguraron presuntos narcóticos.

En el acto, a los presuntos responsables les aseguraron 20 dosis con las características de la droga conocida como cristal.

Los detenidos y los presuntos narcóticos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo, reitera su compromiso con la paz y la seguridad del territorio chiapaneco, combatiendo de manera frontal al narcomenudeo y a los delitos que alteren la salud pública.

