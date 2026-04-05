SSP y FGE detienen a presunto integrante del “Cártel Chiapas-Guatemala” y asegura tres vehículos, narcóticos y un arma de fuego en Cintalapa

En acción interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a un presunto integrante del grupo delictivo “Cártel Chiapas-Guatemala” por delitos contra la salud y violación a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en el municipio de Cintalapa de Figueroa.
El detenido quien manifestó pertenecer al grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala y los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar en coordinación y comunicación directa con autoridades de los tres niveles de gobierno para reforzar las estrategias de prevención y combate de conductas delictivas en todo el territorio chiapaneco.