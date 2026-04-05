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Tragedia en Carretera: Choque Frontal Deja Muerte y Caos en Ruta Hacia la Capital Guatemalteca

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• Un violento accidente entre un autobús y una combi en Escuintla deja una persona sin vida y varios heridos; investigan posible imprudencia y condiciones adversas.

Escuintla, Guatemala Abril del 2026.– Una escena de tragedia y desesperación se vivió la tarde del pasado sábado sobre la ruta vieja que conecta Escuintla con la Ciudad de Guatemala, luego de un fuerte choque frontal entre un autobús de pasajeros y una combi, a la altura del kilómetro 49, en el sector conocido como piscinas San Luis.

El impacto dejó como saldo preliminar una persona fallecida, identificada únicamente como Marcos, así como al menos siete lesionados que fueron trasladados de

emergencia a distintos hospitales de la región.

De acuerdo con versiones iniciales, la combi se dirigía hacia Villa Nueva cuando ocurrió el percance. Testigos en el lugar señalaron que el autobús, presuntamente perteneciente a la empresa Esmeralda, habría invadido el carril contrario, lo que provocó el choque de frente.
Entre los factores que pudieron influir en el accidente se mencionan el exceso de velocidad y las condiciones del asfalto mojado por la lluvia, lo que habría reducido la visibilidad y el control de las unidades.

El conductor del autobús fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil y quedó a disposición de las autoridades, mientras avanzan las investigaciones. De manera extraoficial, se indicó que podría haber estado bajo los efectos del alcohol, situación que será confirmada mediante peritajes.

Equipos de emergencia y cuerpos de socorro acudieron de inmediato para auxiliar a los heridos, mientras elementos de seguridad acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales y permitir las labores de rescate y retiro de los vehículos.

El accidente provocó un severo congestionamiento vial durante varias horas, afectando a cientos de automovilistas que transitaban por esta importante vía.

Autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando las carreteras se vuelven más peligrosas y cualquier descuido puede tener consecuencias fatales. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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