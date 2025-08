Técnico del Inter Miami se Queja de Árbitro Mexicano

*Afirma que Favoreció al Necaxa.

Ciudad de México; 03 de Agosto de 2025.- El Inter Miami, escuadra comandada por Javier Mascherano, disputó hace unas horas el segundo duelo de la primera fase de la Leagues Cup ante Necaxa, un juego intenso que, luego de noventa minutos, terminó con empate (2-2).

El resultado, que generó molestia en el estratega argentino por la forma en que se escaparon las tres unidades, llevó al exjugador del FC Barcelona a explotar contra la competencia binacional.

En conferencia de prensa, Mascherano criticó el trabajo del árbitro mexicano Daniel Quintero, a quien señaló por no revisar jugadas en el VAR que perjudicaron a su equipo.

«La sensación es totalmente amarga, un partido que lo teníamos controlado, jugando los primeros 15 minutos como lo teníamos planificado, nos pusimos arriba en el marcador pese a la lesión de Leo y una falta que no es falta, terminan jodiendo el partido, posiblemente te terminan jodiendo una clasificación y te irás con la cara de tonto».

Mascherano continuó con sus comentarios negativos sobre el torneo, ignorando la posibilidad de ser multado por la organización, y afirmó que no puede haber un árbitro de la misma nacionalidad que alguno de los equipos que juegan.

«Está mal, ¿qué te parece, te parece que está bien? Ninguna competición la puede dirigir… una competición que enfrentan dos equipos de dos países… Está mal, porque de todas las competiciones que he participado como jugador y poco tiempo que llevo como entrenador, nunca ha habido un árbitro de la misma nacionalidad de mi equipo o mi rival».Sun