¡Migrantes Imponen su Ley en Tapachula!

* CIENTOS DE INDOCUMENTADOS AFRICANOS, HAITIANOS Y CENTROAMERICANOS SE POSESIONARON DE LAS VALLAS EN LAS OFICINAS MIGRATORIAS, DECIDEN QUIEN PASA Y QUIEN NO, ¡EL COLMO!

Tapachula, Chiapas; 15 de marzo del 2022.- Grupos de indocumentados de diversos países mantienen por segundo día consecutivo el control de la movilidad en el sur de la localidad y con barrera metálicas deciden quién puede pasar y quienes no en la calle que conduce a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a la de Regulación Migratoria, en la colona La Vegas.

Ante la incapacidad de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM), de hacer cumplir las leyes migratorias y velar por la seguridad y la integridad de los mexicanos, al menos en los últimos tres años y medio, esos extranjeros decidieron aplicar sus propias leyes en territorio nacional para restablecer el orden en ese sector de la ciudad, donde ambas dependencia de plano no pudieron, ni con granaderos antimotines.

Con métodos poco ortodoxos, los indocumentados conformaron un grupo que decide lo que hay que hacer. De esa manera, han distribuido a un contingente de miles de personas oriundas del continente africano, de haitianos y de otros países de raza negra, hacia el lado izquierdo de la avenida.

Mientras que, en el lado derecho, formaron en la misma proporción a centroamericanos y latinos. Con eso los zafarranchos entre ellos desaparecieron, al menos en las últimas 48 horas.

Los agentes del INM y de la GN, allá lejitos, siguen cada movimiento de ese «gobierno extranjero», quizá para aprender que una estrategia social es más efectiva que la «Ley del garrote».

La intención de los migrantes es la misma que desde finales del 2018, cuando empezaron a llegar de forma masiva a México, que es la atención de los funcionarios para obtener un documento que les permita transitar por el país para llegar a la frontera con Estados Unidos.

Mientras la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM se culpan unos a otros por la crisis migratoria en la que está hundido el municipio, y que hacen como que trabajan y que atrapan a unos que otros indocumentados para justificar su chamba, la frontera sigue abierta de par en par y por ella pasan todos los días cientos, quizá miles, de esos migrantes.

Uno de los migrantes latinos que mantenía un palo en sus manos para organizar y ordenar a los indocumentados, señaló que ya cuenta con sus papeles, pero ha decido ayudar a los demás., «porque se busca que ingresen ordenados y con mucha paciencia, «porque si no las autoridades no los van a recibir y se retrasa todo».

Este martes se pudo observar una disminución considerable de personas de África y Haití, pero un alza de indocumentados latinos y de Centroamérica. EL ORBE / M. Blanco