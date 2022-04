Guerra Entre Rusia y Ucrania Afecta a Productores de Plátano en Chiapas

* Disminuyen Ventas en 60%.

Tapachula, Chiapas; 09 de abril del 2022.- La guerra entre Rusia y Ucrania está alterando la comercialización de las frutas de todo el mundo, porque se han roto los canales de distribución establecidos y la compra de insumos, en donde Chiapas, uno de los principales productores en el planeta, ya está perdiendo millones de pesos al día.

Por ejemplo, Eduardo Altuzar López, presidente de la Asociación de Bananeros del Soconusco, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que el conflicto, además de la gran inflación en México, ha pegado en base a la movilidad de la producción de nitrógeno que hay en Rusia y Ucrania, que surten parte del mundo esos fertilizantes que ahora sus precios se han incrementado de manera considerable.

Por si eso no fuera suficiente, comentó que el gigantesco consumo de plátano en esas naciones en conflicto literalmente se paralizó, la cual era abastecida por Ecuador. Al no poder acomodar su producción en sus mercados habituales, ahora la está rematando en Estados Unidos, que hasta ahora eran los clientes de los plataneros de Chiapas.

Tan solo en el primer mes de discordia en aquella región, ha provocado una disminución de alrededor un 60 en la comercialización del plátano producido en la región chiapaneca del Soconusco, es decir, el estancamiento de unas 200 mil toneladas que ni siquiera se pueden distribuir en mercados nacionales, porque los precios son mucho más baratos que en el extranjero y porque hay saturación de la fruta.

Calculó que requieren exportar al menos otro 30 por ciento más para llegar a un nivel en la que no se vean obligados a empezar a cerrar áreas de producción y despedir a productores.

Al igual que los de Chiapas, los productores de todas las regiones en el mundo han buscado otros canales de distribución, pero también están saturados.

Reconoció que los productores de Chiapas no tuvieran tantos problemas si el gobierno interviniera para ablandar créditos y tasas de intereses; que hubiera menos burocracia y más facilidades. EL ORBE / JC