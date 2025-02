La Paz en Chiapas Va: Eduardo Ramírez

Eduardo Ramírez destacó que se propuso trabajar sin descanso hasta lograr la pacificación del Estado.

* EN FRONTERA COMALAPA, EL GOBERNADOR REAFIRMÓ SU COMPROMISO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN. DESTACÓ QUE EN SU ADMINISTRACIÓN SE HACE VALER LA LEY.

En el marco de su gira de trabajo en el municipio de Frontera Comalapa, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó la localidad de Ciudad Cuauhtémoc, donde reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Aseguró que su gobierno no dejará solos a los habitantes de la región y que, juntos y juntas, cerrarán el capítulo de la violencia para escribir la paz de Chiapas.

Ramírez Aguilar destacó que en su administración se hace valer la ley, pues ha sido testigo del sufrimiento y sometimiento de muchas familias, incluso, reconoció que él mismo vivió el temor de transitar por las carreteras de la entidad, por lo que se propuso trabajar sin descanso hasta lograr la pacificación del Estado. Subrayó que no bajarán la guardia y que redoblarán esfuerzos para consolidar un Chiapas seguro y libre.

“Adelante y sin miedo por el pueblo de Chiapas, porque me iré con la satisfacción del deber cumplido. Vamos a escribir entre todas y todos la paz de Chiapas y será un capítulo bien escrito”, expresó el mandatario.

Asimismo, aseguró que se trabaja con honestidad y transparencia, con el firme objetivo de impulsar el desarrollo económico, por ello enfatizó la importancia de restablecer el comercio turístico entre México y Guatemala, ya que esta zona solía ser un punto estratégico de intercambio comercial. Resaltó que se cuenta con herramientas tecnológicas para la seguridad y advirtió que no se permitirá la extorsión a la población chiapaneca ni centroamericana.



1 de 4

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, señaló que, a través de operativos estratégicos y un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad, se ha logrado recuperar la tranquilidad en Frontera Comalapa y localidades aledañas, mediante la detención de objetivos prioritarios vinculados a actividades criminales, el desmantelamiento de redes de vigilancia ilegales, entre otras acciones, lo que ha permitido garantizar la seguridad en carreteras, mejorar la movilidad de las familias y detonar el desarrollo económico.El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que, a 53 días de haber iniciado la estrategia de seguridad, la incidencia delictiva ha descendido 63 por ciento en homicidio y 50 por ciento en robo de vehículos en la entidad, mientras que el bloqueo carretero en la región Sierra bajó en un 100 por ciento. Destacó que así como Chiapas y Guatemala compartieron el miedo y la violencia, hoy los unen la esperanza y el deseo de salir adelante.A su vez, la presidenta concejal de Frontera Comalapa, Marli Trejo Posada, señaló que con este gobierno se está reconstruyendo una nueva era de paz y desarrollo, con visión de futuro. “Hoy tenemos autoridad, rumbo y destino; gracias, señor gobernador, por cumplir su compromiso con nosotros, Frontera Comalapa ya nunca más estará sola. Su presencia nos compromete a dar toda nuestra capacidad para servir con transparencia y honradez”, agregó.En representación de la sociedad civil de Ciudad Cuauhtémoc, Mercedes Eluvia Martínez Méndez, externó su gratitud al gobernador Eduardo Ramírez por su visita y el respaldo que le brinda a esta comunidad, ya que por años la mantuvieron en el abandono. Mientras que la empresaria hotelera Mónica Nájera Tovar reconoció que las estrategias de seguridad implementadas por este gobierno han sido claves para recuperar la economía y el comercio de la región y el Estado.Estuvieron presentes: el cónsul de Guatemala en Comitán de Domínguez, Cástulo Aroldo Amézquita Godínez; el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; el subsecretario General de Gobierno, Jorge Enrique Hernández Bielma; el subsecretario de Gobierno, Andrés Carballo; el comisariado del ejido Ciudad Cuauhtémoc, Geny Misael Villatoro Aguilar; el alcalde de Huehuetenango, Guatemala, Gustavo Cano Villatoro; y el presidente municipal de Comitán, Mario Guillén Domínguez, entre otros. Boletín Oficial