Alrededor de 70 mil Migrantes Permanecen Varados en Tapachula: Organizaciones

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*El Gobierno de Trump Deporta a Cubanos, Haitianos y Centroamericanos a Tapachula

*Rezago en Atención a Citas por Parte de la Comar Provoca Saturación de Trámites

*Miles de Extranjeros se Establecieron en Diversas Colonias de la Ciudad

*EL AUMENTO EN DEPORTACIONES POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS, ESTÁ GENERANDO UNA NUEVA CRISIS MIGRATORIA EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO.

Tapachula, Chiapas, 9 de abril de 2026.- La crisis migratoria en la principal ciudad económica del sur del país se perfila hacia un escenario de saturación sin precedentes. De acuerdo con Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana A.C., la falta de operatividad institucional y el aumento de deportaciones desde Estados Unidos podrían elevar la cifra de personas migrantes varadas a más de 70 mil entre junio y julio.

Actualmente, en la ciudad de Tapachula se concentran alrededor de 60 mil migrantes de distintas nacionalidades.



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A este flujo se suma recientemente un grupo cercano a 900 ciudadanos cubanos que habrían sido trasladados por el Instituto Nacional de Migración (INM) tras ser deportados del país vecino del norte.Uno de los principales factores del congestionamiento, señaló el activista, es el rezago en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).Denunció que los procesos administrativos se han convertido en un “cuello de botella” que mantiene a miles de personas en la incertidumbre jurídica.La legislación establece que, tras cuatro firmas, los solicitantes deberían acceder a una entrevista para definir su estatus, sin embargo, existen casos con hasta 30 registros y más de un año de espera.Se calcula que al menos 13 mil migrantes permanecen atrapados únicamente en este trámite, sin posibilidad de avanzar.Pese a los desafíos, García Villagrán destacó el impacto económico positivo de esta población en la ciudad. Subrayó que el gasto diario de los migrantes dinamiza el comercio local, beneficiando directamente a pequeños y medianos negocios.Asimismo, señaló que muchos cuentan con experiencia en oficios como construcción, plomería y soldadura, integrándose a la actividad productiva, en algunos casos mediante redes comunitarias y religiosas.No obstante, advirtió sobre un aumento en la discriminación, especialmente contra la comunidad haitiana estimada en unas 30 mil personas, que enfrenta mayores barreras por el idioma y la desinformación difundida en redes sociales.Ante este panorama, el Centro de Dignificación Humana hizo un llamado a frenar la xenofobia y a fortalecer la respuesta institucional. Advirtió que, sin medidas que agilicen los procesos migratorios, Tapachula podría enfrentar en los próximos meses una crisis humanitaria y operativa de gran magnitud. EL ORBE/Nelson Bautista