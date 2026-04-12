Nuestro compromiso es que las familias regresen seguras a casa: SSP

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de abril de 2026.- Ante el regreso a casa de miles de familias, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, implementó un amplio despliegue operativo en carreteras y puntos estratégicos para garantizar que las y los visitantes y población local lleguen con bien a su destino.

En seguimiento a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el liderazgo del titular de la SSP, los elementos de seguridad por tierra y aire llevan a cabo sobrevuelos de vigilancia y patrullajes disuasivos, así como labores de auxilio y proximidad social para garantizar una movilidad segura en todo el territorio chiapaneco.

Como parte de la estrategia operativa se mantiene presencia institucional en puntos de inspección, terminales de autobuses y zonas de mayor afluencia, así como monitoreo en tiempo real de videovigilancia a través del C5 Escudo Pakal.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad del Pueblo exhorta a las y los conductores a respetar los límites de velocidad y a no manejar bajo los influjos del alcohol para prevenir accidentes. Y en caso de un percance o situación de riesgo hacer uso de los números de Emergencia 911 y 089 de Denuncia Anónima, además de la aplicación móvil gratuita “Escudo C5 Pakal”, disponible en App Store y Play Store.

Con estas acciones, la SSP reitera su compromiso de reforzar la estrategia enfocada en garantizar un regreso a casa seguro, destacando que hoy con acompañamiento y cercanía, Chiapas se consolida como un destino seguro. Boletín Oficial