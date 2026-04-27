En Marcha Operativo “Blindaje Tapachula” Para Reforzar Seguridad en Diez Polígonos Estratégicos del Municipio

*- El Objetivo de Este Operativo es Fortalecer la Seguridad, Preservar el Orden Público y Mantener la Tranquilidad de las Familias

*- Habrá Coordinación Interinstitucional, Proximidad Social y Respuesta Operativa.

*- Se Busca Prevenir Conductas Delictivas, Atender Faltas Administrativas y Reaccionar Oportunamente Ante Hechos en Flagrancia.

*PARTICIPAN GRUPO GERI, GUARDIA ESTATAL FRONTERIZA, GUARDIA ESTATAL PREVENTIVA, SEDENA, SEMAR, GRUPO FRIP Y BATALLÓN 1102 ESCUDO DE ACERO.

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril de 2026.- Como parte de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad, preservar el orden público y mantener la tranquilidad de las familias tapachultecas, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, informó que durante el segundo turno del Operativo Blindaje Tapachula se desplegaron recorridos preventivos en los diez polígonos que integran Tapachula, mediante patrullajes en modalidad binomio, reforzando la presencia institucional en puntos estratégicos del municipio.



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El operativo, encabezado por elementos del Grupo G.E.R.I., en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Fronteriza, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y el Batallón 1102 Escudo de Acero, forma parte de una estrategia interinstitucional con acciones programadas del 24 de abril al 14 de mayo, orientadas a prevenir conductas delictivas, atender faltas administrativas y reaccionar oportunamente ante hechos en flagrancia.En esta jornada, los binomios operativos, integrados por corporaciones municipales, estatales y federales, fortalecieron recorridos de proximidad y vigilancia disuasiva bajo un esquema coordinado de cobertura territorial que contempla atención sectorizada en los diez polígonos, así como presencia en Zona Dorada y Zona Baja, mediante puntos de encuentro tácticos y patrullajes móviles en zonas urbanas, comerciales y de mayor movilidad social.Estas acciones forman parte de un despliegue de 17 unidades operativas distribuidas estratégicamente para ampliar la capacidad de prevención, reacción y protección ciudadana, consolidando un esquema de seguridad basado en coordinación interinstitucional, proximidad social y respuesta operativa.Los recorridos en modalidad binomio permiten fortalecer la vigilancia conjunta, incrementar la capacidad de reacción, generar mayor presencia disuasiva y robustecer un modelo preventivo enfocado en salvaguardar la vida, los derechos, la integridad y el patrimonio de las personas.Con patrullajes estratégicos y vigilancia interinstitucional, el Operativo Blindaje Tapachula mantiene acciones permanentes para contribuir a la prevención del delito, la paz social y la tranquilidad ciudadana.El Gobierno Municipal reiteró que la coordinación entre corporaciones continúa dando resultados en la construcción de un Tapachula más seguro para todas y todos.Boletín Oficial