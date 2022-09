Siguen Llegando Caravanas de Migrantes a Huixtla

Huixtla, Chiapas; 01 de Septiembre de 2022.- Hasta el momento las autoridades de Migración y Guardia Nacional no han podido frenar las Caravanas procedentes de la Ciudad de Tapachula a Huixtla, tal parece que fueran cómplices del desorden vial.

Así lo dio a conocer el señor Rómulo López, comerciante del mercado municipal “Miguel Hidalgo”, de Huixtla.

Advirtió que la frontera de México Con Guatemala está abierta, ahí pueden entrar y salir todo tipo de personas, no hay vigilancia, prueba de ello es la cantidad de migrantes llega diario a Tapachula, y ahora a Huixtla, lugar donde muchos ya se están quedando a vivir.

Policías municipales, estatales y federales, ahora solo están cuidando a los migrantes, mientras que la población adolece de seguridad.

El pasado miércoles llegó al Domo del Barrio Guadalupe una caravana de por lo menos unas 300 personas de distintas nacionalidades, que se quedaron a dormir en Huixtla y este jueves 1 de Septiembre arriba otra al mismo Domo.

La mayoría no cuenta con papeles, están en forma ilegal y deambulan por las calles de la ciudad. Aquí se quedan delincuentes y algunas personas con enfermedades, porque no hay filtros en la frontera. EL ORBE/Luis Javier Ramos