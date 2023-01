Cambio Climático Favorece a Productores de Palma de Aceite en Chiapas

*Lluvias Atípicas Mejoran los Cultivos.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero del 2023.- Mientras que algunos cultivos han sufrido serias afectaciones debido al cambio climático, en el caso de la palma de aceite en Chiapas no se ha resentido para nada. Por lo contrario, ese fenómeno atrae más agua pluvial, aunque no de manera permanente, pero sí constante, y eso favorece a la producción.

De esa manera lo consideró Hugo Damiano Molina, presidente de la Federación de Productores de Palma para Biodiesel en la región, quien manifestó que el volumen de las cosechas ha crecido alrededor de un 17 por ciento desde hace tres años.

En entrevista dada a rotativo EL ORBE, informó respecto a los precios, a los que están afiliados a esa federación las extractoras les pagan a 2 mil 650 Pesos la tonelada. Incluso, en el municipio de Acapetahua, donde hay otra empresa de recepción.

El problema siempre ha sido el mismo, explicó. Como la producción de aceite es rentable, la “muerden” por todos lados. Por ejemplo, los precios se mueven de acuerdo a la Bolsa de Valores, pero resulta que por la corrupción en ese ente, ponen los tabuladores de hace dos años, cuando era más barato.

Por lo mismo, consideró que en este momento los productores de Chiapas deberían estar vendiendo a más de 4 mil Pesos la tonelada.

La corrupción no ha cambiado y aunque se diga otra cosa, ya que cuentan con pruebas con las que se puede demostrar que todavía sigue ese fenómeno, señaló. Por eso ya están preparados para interponer una controversia por el robo del que han sido objeto.

Mientras que el actual Gobierno Federal siga pagando casi el 70 por ciento por concepto de subsidio a la importación, consideró que la corrupción va a continuar.

Además, el contrabando se ha logrado controlar, lo cual ha ayudado a todos los palmicultores en general, no solo a los de la Federación. EL ORBE / Nelson Bautista