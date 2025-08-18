Poder Judicial Inicia Programa Para Fortalecer la Unión Familiar y Proteger la Niñez

* Impulsado por el Magistrado Juan Carlos Moreno.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas dio inicio a las actividades del “Programa Estatal de Educación Parental para la Paz Familiar y Social. Restaurando Vínculos”, el cual se desarrolla simultáneamente en seis Distritos Judiciales: Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, Villaflores y Pichucalco.

Este programa, en el que participan madres, padres o cuidadores de niñas, niños y adolescentes involucrados en juicios de divorcio, guarda, custodia y derecho de convivencia, tiene como objetivo desarrollar y fortalecer habilidades parentales a través de actividades, dinámicas y charlas, promoviendo prácticas de crianza positiva, prevenir situaciones de riesgo psicosocial en la infancia y la adolescencia.



Durante los dos protocolos de inauguración de esta actividad (una sesión con las madres y tutoras y otra con los progenitores y tutores), la consejera de la Judicatura y coordinadora de este programa estatal, María de Lourdes Hernández Bonilla, les dio un mensaje de bienvenida a nombre de esta casa de la justicia y del magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, y les reconoció la disposición para participar en estas actividades.“Nuestro magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén ha impulsado este programa estatal que busca mejorar la comunicación y unión familiar, y al mismo tiempo es una estrategia para mejorar la solución de conflictos familiares mediante un enfoque humanista”, afirmó Hernández Bonilla.Por su parte, la jueza del Juzgado Cuarto Familiar y coordinadora del Programa en la sede Tuxtla, Leticia Pérez López, destacó que el derecho no solamente sanciona, sino que construye, y junto a las y los progenitores y tutores, volver a construir sus familias, para el bien de las infancias y adolescencias.Asimismo, el director del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), Erik Raúl Zarate López, reconoció el trabajo que realizaron las partes involucradas en este proyecto, y agradeció que el CEJA sea uno de los aliados que participan en este programa que ayudará a resolver los conflictos familiares de las y los asistentes.Por último, el director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, José Luis Baltazar Argüello, les exhortó a aprovechar cada palabra, cada dinámica y herramienta que les proporcionen las y los especialistas que interactuarán con cada tema previsto en este programa parental, confiando en que al finalizar tenga otra perspectiva de sus conflictos.Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Chiapas refrenda su compromiso con el interés superior de la niñez, promoviendo espacios formativos que permitan fortalecer las capacidades parentales y restablecer vínculos afectivos desde una perspectiva humanista, que contribuye a la construcción de entornos familiares más sanos, empáticos y resilientes.En estos actos estuvieron también presentes la directora del Cecofam, Priscila Stephany Morales Monzón; la psicóloga encargada del Programa, Brenda Michel Martínez Salinas; las y los psicólogos adscritos al Consejo de la Judicatura, Georgina Rebeca Agular Gamboa, Laura Cristina Sánchez López, Julio César Bravo Figueroa, María de Lourdes Meza Álvarez y la mediadora adscrita al CEJA, Laura Guadalupe Domínguez Rodríguez. Boletín Oficial