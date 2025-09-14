Cultivar Rambután ya No es Negocio en la Región: Productores

*Cambio Climático y Plagas Afectan Gravemente a la Fruta.

Cacahoatán, Chiapas; 13 de Septiembre del 2025.- Cultivar y cosechar rambután ya no es negocio debido a los cambios climáticos que se tienen en la zona, lo cual ha provocado afectaciones y pérdidas en diversos cultivos, incluyendo las parcelas sembradas con la exótica fruta.

Lo anterior se desprende de la entrevista con Alfonso Pérez Romero, presidente de la Asociación Local de Productores de Rambután del Soconusco, quien manifestó que en su experiencia la cosecha 2025 fue muy precaria.

“Ha habido una anormalidad en la periodicidad de las lluvias. Y este año volvió a ocasionar ese problema y la producción, yo vaticinaba que iba a estar entre un 40 o 50% de producción y prácticamente por ahí andamos en esos números, estamos en un 40% de producción con relación al año pasado”, comentó.

En su experiencia, como productor, dijo que les fue muy, muy mal, sobre todo por los precios, ya que iniciaron en 52 pesos por kilo y se desplomó a 17 pesos por kilogramo.

Subrayó que en este momento que casi no hay fruta, sobre todo en las zonas alta, como Cacahoatán, ya se tuvo un pequeño repunte en el precio para exportación que esta en 33 o 34 pesos. Mientras que el nacional de 15 a 16 pesos.

De igual forma estimó que la producción en esta zona fronteriza anda en aproximadamente unas 70 mil toneladas. EL ORBE/ JC.