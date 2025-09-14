Grupo Paramilitar Los Autonomos Anuncia Ataque Armado en Tila

*Buscan Venganza por el Asesinato de Comisariado Ejidal.

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 13 de Septiembre.- Habitantes del municipio de Tila alertaron que el grupo paramilitar, «Los autónomos del municipio de Tila», se han organizado y movilizado este sábado, para ingresar a casas de los habitantes que se les conoce como legales, de tres comunidades y la cabecera municipal, para «desaparecerlos o asesinarlos» en venganza por la muerte del comisariado ejidal de Tila, José Pérez Martínez.

El miércoles 10 de septiembre, Pérez Martínez fue emboscado en una vereda que conduce a la comunidad Río Grande, después de participar en una reunión con indígenas choles del municipio de Tila, que por años ha estado sumido en una ola de violencia por la disputa del control del municipio.



Unas horas después del asesinato de Pérez Martínez, Los autónomos dieron un plazo de 72 horas al gobierno federal, estatal y municipal, para dar con los responsables del homicidio del comisariado, que había sido electo por usos y costumbres, aunque no tiene reconocimiento de las autoridades agrarias.Este sábado Los autónomos se preparan para entrar en tres comunidades y la cabecera municipal. «Se están organizando y movilizando para entrar a sacar de sus casas para desaparecer y/o asesinar a los representantes del grupo los legales de las localidades Cantioc, Unión Juárez, Misijá y Tila, que forman parte de la mesa de diálogo en la que firmaron el pacto de civilidad».Desde que ocurrió el homicidio, el grupo de los legales, aseguraron que no tienen nada que ver con la emboscada. «Los representantes del grupo los legales, nos deslindamos totalmente de las responsabilidades del asesinato de José Pérez Martínez, ya que nosotros, siempre nos hemos conducido en la vía legal, creyendo siempre en las autoridades, en las leyes y la justicia».Para reforzar su dicho, explican que la zona donde ocurrió la emboscada tiene varios años que no caminan por ahí, porque está bajo control del grupo paramilitar. «Es la zona donde transitan y se refugian los delincuentes autónomos», aseguran en un escrito firmado por «el pueblo de Tila y sus anexos».Alertan de una posible ola de violencia de parte de Los autónomos. «Responsabilizamos al ayuntamiento municipal de Tila y a los líderes del grupo autónomos del ejido Tila, de lo que pueda suceder en las próximas horas».Saben que Los autónomos pretenden expulsar de su casa a la viuda del comisariado ejidal, de la que se desconoce su identidad, «porque según ellos, ella tiene el dinero que José Pérez Martínez, no quiso repartir entre los líderes y al parecer este es el móvil del asesinato en referencia».El 13 y 20 de marzo, en Tila, convocados por el gobierno de Chiapas, los tres principales grupos que se disputan el control político y agrario en el municipio, ejidatarios, autónomos y pobladores suscribieron un pacto de civilidad.El 27 de ese mes, un grupo armado que se autodenominó Frente Comunitaria Indígena, declaró que no estaba de acuerdo con la suscripción del pacto, porque alegó que podría ser «una trampa». «Ojalá que no sea una estrategia de traición por parte del gobierno, porque tenemos una experiencia, de que todo lo que ha hecho el gobierno, son puras traiciones».En julio del 2024, entre tres mil y siete mil habitantes de Tila dejaron sus hogares, cuando Los autónomos lanzaron una ofensiva en la cabecera municipal, con quema y saqueo de casas y negocios, destrucción de vehículos, cierre de caminos, así como el asesinato y desaparición de varios pobladores.En Tila, municipio que colinda con Tabasco, hay una disputa de 130 hectáreas de tierras, que ocupan parientes de fundadores del municipio, que Los autónomos han pretendido expulsar de la cabecera municipal para apoderarse de sus propiedades. SUN