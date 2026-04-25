Cacería de Migrantes Durante el Mundial 2026 en USA

*ICE Planea Redadas en Estadios.

La afición mexicana que se encarga de llenar los estadios de soccer en Estados Unidos y los migrantes que deseen acudir al próximo Mundial de futbol enfrentarán posibles trabas para su estancia, como las redadas a cargo de ICE y hasta problemas de seguridad derivados de la hostilidad con países como Irán.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca en exactamente 50 días cuando México se enfrente a Sudáfrica en la Ciudad de México, una de las 16 ciudades sede en México, Estados Unidos y Canadá. Para los 78 partidos que se jugarán en Estados Unidos —tres cuartas partes de todos los partidos del torneo— varias de las políticas de inmigración de la administración Trump plantean importantes desafíos para jugadores y aficionados por igual”, señala un análisis de la American Immigration Council.



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El viaje a Estados Unidos será complejo, pero la situación será igualmente complicada a la llegada a alguno de los aeropuertos de ese país, ante la presencia de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que revisan los teléfonos de los viajeros con mayor frecuencia en los puntos de entrada.No solo eso, también las redes sociales, que se solicita estén abiertas en caso de alguna revisión que pidan los agentes.De acuerdo con un análisis de la American Immigration Council y datos recabados por la organización, desde el endurecimiento de las políticas de ingreso y revisiones aleatorias de CBP, de 2025 a la fecha se han hecho 55 mil registros de celulares y redes sociales.Además, agentes de ICE permanecen desplegados en algunos de los principales aeropuertos norteamericanos, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se enfrenta a su cierre más prolongado de la historia.Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que los funcionarios de aduanas podrían dejar de procesar viajeros internacionales en los aeropuertos de las llamadas «ciudades santuario», provocando caos en el turismo y el comercio. Esto, porque al menos 11 ciudades anfitrionas del Mundial son consideradas “santuario”.El endurecimiento de las políticas migratorias y la presencia de ICE en las calles también han impactado las decisiones sindicales. Trabajadores del Unite Here Local 11, que representa a los 2 mil empleados del SoFI Stadium en Los Ángeles, presentaron una queja ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) para solicitar a la FIFA y a los propietarios del estadio que restrinjan el acceso del ICE al recinto durante el Mundial. Lo anterior, luego de que en meses recientes hubo presencia de agentes en el estacionamiento del estadio de los Dodgers.No solo eso, el sindicato también amenaza con ir a huelga por un nuevo convenio colectivo, lo que pone en peligro los ocho partidos del Mundial programados para jugarse en el recinto, incluido el juego inaugural de la selección de Estados Unidos el 12 de junio.Así, las dificultades de viaje, los altos costos y el riesgo de asientos vacíos se ciernen sobre la sede mundialista, que albergará 78 partidos de la Copa del Mundo, que arranca el 11 de junio.Un año antes del Mundial, la administración del republicano ordenó restricciones a la entrada de ciudadanos de 39 países. Los aficionados de países como Afganistán, Birmania, Burkina Faso, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Malí, Níger, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria o Yemen, Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Burundi, Costa de Marfil, Cuba, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Tonga, Venezuela, Zambia y Zimbabue no podrán asistir a ningún partido de la Copa Mundial en Estados Unidos, a menos que ya hubieran obtenido visas antes de la entrada en vigor de la prohibición de viajar o logren cumplir con uno de los dos limitados requisitos para acogerse a alguna de las excepciones.Cuatro naciones, bajo restricciónDe acuerdo con un análisis realizado por la American Immigration Council, con sede en Washington, de las 48 naciones que se han clasificado para el torneo, los aficionados de Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal están sujetos a la prohibición.Además, a partir del 2 de abril de este año, el Departamento de Estado amplió el programa de fianzas a algunos visados y exige a los ciudadanos de 50 países el pago de hasta 15 mil dólares antes de viajar temporalmente por negocios y turismo.En este caso, están Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez, que se verán afectados de persistir este programa, que la FIFA ha presionado, exente a los jugadores y personal que forme parte de esas selecciones.El caso más extremo ubica a Irán como una selección en riesgo de participación en Estados Unidos. En un escenario sin conflicto, habría exenciones a las prohibiciones habituales de viaje, pero la situación que sostiene Estados Unidos con ese país e Israel mantiene su asistencia en duda, mientras la Federación iraní solicitó formalmente a la FIFA que trasladara sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos a México, pero su petición fue denegada.