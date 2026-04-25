Comisión Nacional Antimonopolio Impone Sanciones a 53 Gaseras por ‘Sobreprecios’

*- Empresas Vendedoras de Gas LP Manipularon Precios Para Vender más Caro a Usuarios

*- Autoridades Plantean Implementar Sanciones También en Gasolineras que han Inflado los Precios del Combustible en Todo el País

*LA MEDIDA SE APLICÓ EN LA CDMX Y ESTADOS DEL CENTRO Y BAJÍO; PLANEAN IMPLEMENTARLA TAMBIÉN EN ENTIDADES DEL SURESTE DEL PAÍS.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda colectiva contra 53 empresas del sector gasero, con el objetivo de que otorguen descuentos a los consumidores afectados por prácticas de colusión que se extendieron en diversas regiones del país.

La acción legal derivó de una resolución en la que la autoridad acreditó que distintos grupos empresariales, entre ellos Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano, participaron en acuerdos ilegales para manipular precios y repartirse el mercado en la Ciudad de México, Estado de México, así como en localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa.



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De acuerdo con la CNA, estas prácticas derivaron en el cobro de sobreprecios que provocaron un daño económico superior a los 13 mil millones de pesos a los consumidores.EXIGEN DESCUENTOS EN PRECIO DELGAS LP POR MANIPULAR COSTOS.Además de las sanciones administrativas ya impuestas, la autoridad busca que las empresas infractoras reparen el daño de forma directa a la población mediante la aplicación de descuentos en el precio del gas LP en las zonas afectadas.La Comisión consideró que esta medida permitiría una compensación tangible para millones de familias que durante años pagaron más por un insumo básico.El impacto de estas conductas es particularmente relevante debido a la alta dependencia del gas LP en los hogares mexicanos.Según datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares, ocho de cada diez familias utilizan este combustible como principal fuente para la preparación de alimentos, lo que convierte cualquier distorsión en su precio en un golpe directo al gasto cotidiano.La CNA señaló que con esta demanda colectiva busca reforzar una política de competencia más estricta, que no solo sancione conductas anticompetitivas, sino que también genere beneficios concretos para los consumidores afectados.Las acciones colectivas en materia de competencia son un tipo de demanda que permite que quienes hayan sufrido daños derivado de una conducta anticompetitiva sean compensados por el daño sufrido.Unos meses antes de su extinción, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una demanda colectiva en contra de distribuidores farmacéuticos que manipularon el abasto y precio de medicamentos durante la última década, por lo que exige una reparación de daños por 2 mil 316 millones de pesos.El Financiero