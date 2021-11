INM Realiza Operativo Para Evitar que Migrantes Usen el Transporte Público

* En las Carreteras de la Costa.

Tapachula, Chiapas; 19 de noviembre del 2021.- Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) reforzaron este viernes los operativos en tramos carreteros de la Costa de Chiapas para evitar que migrantes que viajan en la caravana puedan subirse a las unidades del transporte público.

En las primeras acciones realizadas detuvieron a una unidad del transporte que cubre la ruta de Huixtla. En la que viajaban unos 12 migrantes, a quienes pretendían regresarlos a Tapachula con un supuesto ofrecimiento de documentos.

Sin embargo, los oriundos de El Salvador, Nicaragua y haitianos se aferraron a no dejarse llevar y se pararon en una de las unidades de migración para pedir que los dejen transitar porque no iban ofendiendo a nadie.

El salvadoreño, José Mauricio N, se encontraba encapsulado por una veintena de agentes de esa dependencia, quienes –según revelaron sus compañeros- insistían en que se bajara de la unidad y se subiera a la de Migración.

Para su fortuna y la del resto de sus acompañantes, los agentes optaron por liberarlos debido a que también se acercaba la multitud de la caravana

Este centroamericano relató a EL ORBE que viene huyendo de su país por las pandillas y que por eso desde este jueves empezó a caminar con la caravana con destino a la Ciudad de México.

Al salir de Huehuetán en la madrugada del viernes tomó una colectiva para avanzar más raído, pero unos kilómetros antes de llegar a un retén de Migración, fueron entregados por el chófer, según denunció.

Un haitiano abundó por su parte que fueron encapsulados por cerca de 20 agentes de Migración y recordó que estuvo cuatro meses en Tapachula y no les dieron documentación, por ello salió en la caravana.

Estos operativos itinerantes se han mantenido durante el último mes, pero lo han reforzado para tratar de retornar a los extranjeros que logren detener.

Este operativo va compuesto por efectivos de la Guardia Nacional, de Migración y elementos del Grupo Beta. Sin embargo, se han enfocado a detener a los migrantes que viajan en unidades del transporte público o extranjeros que se separan de la caravana en algunos puntos.

Se cree que, tan sólo este viernes en el tramo de Huehuetán y Huixtla, se pudo haber detenido a unos 30 migrantes especialmente mujeres y niños. EL ORBE / M. Blanco / Enviado Especial