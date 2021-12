Población de Huixtla Exige Auditar al Ex Presidente José Luis Laparra

* Dejó Obras Inconclusas.

Huixtla, Chiapas; 7 de Diciembre de 2021.- Luego de mandar a romper banquetas con la finalidad de meter cableado subterráneo, por parte del expresidente municipal José Luis Laparra Calderón, vecinos de la Avenida González Ortega Sur entre Allende y Belisario Domínguez, Avenida Central y Zaragoza, Calle Guerrero, y Avenida Juárez, mostraron su repudio total en contra de Laparra Calderón.

Esto, debido a que dejó la obra inconclusa y no la terminó en su debido tiempo, por lo que solicitan al Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado, investigar a este Exalcalde huixtleco por no haber terminado la obra de las banquetas en esa parte de la Ciudad, y lo peor es que el cableado subterráneo no fue instalado, quedando desconectado y sin dar el servicio para el que fue creado.

Cuando transitan las personas en las banquetas deterioradas se arriesgan a sufrir algún accidente, debido a que las banquetas parecen dinamitadas. EL ORBE/José Ángel López