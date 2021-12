Prevén Escalada de Precios en Productos de la Canasta Básica

Tapachula, Chiapas; 14 de diciembre del 2021.- La situación económica para las familias en Chiapas cada vez se complica más, principalmente por la escalada de aumentos en los precios de los productos de la canasta básica que se vienen en las próximas horas.

Por ejemplo, los comercializadores de pollo en la región ya advirtieron que sufrirá un alza de alrededor de un 25 por ciento, lo que impactará de manera directa en la economía de las familias, luego de que se trata del principal alimento en México, incluso se prevé que llegará a los 210 pesos la unidad.

Elsa Sánchez Aguilar, presidente de la Asociación de Comercializadores de Pollo del mercado San Juan, dijo en entrevista para EL ORBE que han llegado al punto de crisis, “porque los introductores incrementaron el precio del cárnico y eso deja en desventaja a los ciudadanos”.

Justificó que el cambio de clima en los municipios de donde traen las aves, como Villaflores y Tuxtla Gutiérrez, provocó en gran parte esos aumentos, así como la temporada, pues los introductores aprovechan para subir el costo y obtener mayores ganancias, aunque le pegue al bolsillo de los consumidores.

Explico, que al comprar a esos nuevos precios, no les queda margen de ganancia, porque el público ya no lo puede pagar y prefieren comprar otros alimentos más baratos.

Aseguró que se ajustan lo más que pueden para vender su producto, porque es un perecedero que tiene que comercializarse lo más pronto posible.

Sostuvo que la clientela que llega al mercado lo ve muy caro y prefiere comprarlo por partes y así se va quedando el producto. Conforme se acerca la cena de Navidad y fin de año, el precio sube, porque las mismas autoridades lo permiten.

Reconoció que muchas comerciantes de aves en ese centro de abasto dejaron de vender el cárnico, al considerar que no tenían ganancias suficientes para subsistir, pues muchas de ellas se habían endeudado.

También hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) que cumplan con sus obligaciones y protejan a la población de los embates de los intermediarios y los introductores, que hasta ahora gozan de la impunidad. EL ORBE / M. Blanco