Sin Alumbrado Público el 90% de las Colonias en Tapachula

* Penumbras Propician la Inseguridad.

Tapachula, Chiapas; 14 de diciembre del 2021.- El 90 por ciento de las colonias en la localidad, tanto del área urbana como de la rural, tienen carencias en el rubro de alumbrado público, debido a que las autoridades municipales desde hace unos diez años no les prestan ninguna atención.

Así lo denunció ante el rotativo EL ORBE, Ángel López Gómez, coordinador de la Organización de Colonias Populares de la región, quien aseguró que “el actual ayuntamiento municipal que preside Rosa Urbina Castañeda, dice que está trabajando, pero que todo es mentira ya que la realidad es otra cosa”.

Estableció que tal vez en algunas colonias han reparado lámparas, pero que son pocos casos de comunidades beneficiadas porque el resto carece del elemental servicio.

Asimismo, reconoció que hay colonias con cierta iluminación en las noches, como el caso de Nuevo Milenio, pero no es porque las autoridades hayan hecho mejoras, “sino porque los vecinos han apechugado los costos y dejan encendidos sus focos en las fachadas o en las marquesinas de sus casas”.

Otro caso igual, según dijo, es en el Camino Viejo a Mazatán, “donde introdujeron el alumbrado público, pero esos trabajos resultaron ser pan para hoy y hambre para mañana, porque solo unos cuantos días duró el servicio ya que al poquito tiempo se acabó todo, tal vez porque los que tienen a su cargo estos trabajos, no saben o porque ponen lámparas que no corresponden a los cables que utilizan en los ramales”.

El entrevistado fue más allá que las actuales autoridades no tienen capacidad para resolver el problema del alumbrado público, lo que provoca que colonias, cantones, rancherías y ejidos del municipio estén con la carencia de este servicio que los pobladores consideran vital.

Añadió que a consecuencia de este problema, los colonos viven bajo total oscuridad, ya que las calles, parques y otros espacios están en la total oscuridad, lo que resulta una clara y real invitación para que los delincuentes aprovechen y hagan de las suyas tranquilamente.

Puntualizó que, en estos últimos días del año y con motivo de las fiestas decembrinas, la delincuencia crece y el riesgo y peligro para los ciudadanos está latente, tanto en las calles como en los caminos vecinales, ya que no hay ninguna vigilancia policíaca. EL ORBE / Nelson Bautista