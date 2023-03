Caravana de Migrantes Permanece Varada en el Domo de Huixtla

*Esperan que se les una Otro Contingente de Aproximadamente Mil Indocumentados.

Tapachula, Chiapas; 01 de Marzo del 2023.- Unos 400 migrantes que partieron en caravana desde esta localidad en la madrugada del martes, y que luego de hacer varios recesos en los 50 kilómetros de recorrido, decidieron pernoctar en el municipio de Huixtla y permanecer descansando en el parque techado del barrio Guadalupe, de ese lugar.

La tarde de éste miércoles tenían planeado proseguir su caminata. Sin embargo, de último momento decidieron seguir recuperándose del primer día de su jornada, ya que con ellos viajan menores de edad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.



Ahora se prevé que volverán a su caminata hoy jueves, aunque todavía no estaba bien definida la hora, ya que las temperaturas ambientales en gran parte del día están entre los 35 y 42 grados centígrados.Esta movilización es la primera que se registra en el año. Sin embargo, en el último trimestre del 2022 se contabilizó al menos una cada día, y a veces dos.Los integrantes de este último movimiento, la mayoría de ellos colombianos, cubanos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, haitianos y de otras nacionalidades, dijeron a los medios de comunicación que esperaron muchos meses en Tapachula para ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), pero no lo lograron.La única petición fue que les entregaran un documento para seguir su camino y poder llegar a la franja limítrofe con los Estados Unidos, y ahí solicitar a esa nación el asilo de manera legal.Sin embargo, la dependencia mexicana, de acuerdo a grupos colegiados de abogados, lleva los indocumentados a la Estación Migratoria Siglo XXI, les extiende un documento con vigencia de un mes para que puedan transitar por territorio chiapaneco, pero sin poder salir de la entidad; los deja en libertad; luego los vuelven a detener, una y otra vez, con lo que se forma un círculo vicioso., en el que esos extranjeros no pueden avanzar ni regresar.Mientras, unas mil personas migrantes se mantienen en el centro de Tapachula esperando el consenso para también salir de la ciudad en una movilización similar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello