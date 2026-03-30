El Gasolinazo Representa un Duro Golpe al Bolsillo de la Ciudadanía

Líderes Sociales Advierten que el Aumento a los Combustibles Encarece la Canasta Básica

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Esperan que Gasolineros Acaten Acuerdo de la Presidentas Sheinbaum Para Bajar los Precios

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo de 2026.– El reciente incremento en los precios de los combustibles continúa generando inconformidad en sectores populares, donde líderes sociales advierten que el llamado “gasolinazo” está impactando directamente en el costo de vida de miles de familias.

Ángel López, integrante de un movimiento de colonias populares de la región, señaló que el aumento en la gasolina no solo afecta el transporte, sino que detona una cadena de encarecimientos en productos de primera necesidad, golpeando con mayor fuerza a quienes menos tienen.

“Todo sube: el frijol, el azúcar, el huevo. El salario ya no alcanza. Las familias tienen que decidir entre comer o cubrir otros gastos básicos”, expresó.



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Desde su perspectiva, el impacto es más severo en comunidades rurales y colonias marginadas, donde los ingresos diarios oscilan entre 200 y 300 pesos, insuficientes para cubrir alimentación, educación y servicios. “Una ida a la tienda puede acabar con todo el dinero del día”, lamentó.El señalamiento refleja una preocupación creciente en el Soconusco, donde la economía familiar depende en gran medida del trabajo informal y del campo, sectores particularmente vulnerables al alza de insumos y combustibles.Además del impacto económico, el líder social criticó lo que considera una desconexión entre las políticas públicas y la realidad de las comunidades, señalando que los incrementos salariales han sido rebasados por el aumento generalizado de precios.En este contexto, hizo un llamado a la población a organizarse y exigir mejores condiciones, ante una crisis que, asegura, se profundiza día con día. “Las familias del campo y de las colonias son las que más están resintiendo esta situación”, afirmó.Mientras tanto, el aumento a los combustibles sigue generando presión en la economía local, evidenciando un panorama donde el costo de la vida avanza más rápido que los ingresos, dejando a miles de hogares en una situación cada vez más precaria. EL ORBE/ JC.