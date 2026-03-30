Con Domingo de Ramos, Inicia Oficialmente la Semana Mayor

*Iglesia Llama a la Humildad y la Fe.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo de 2026.– Con la celebración del Domingo de Ramos, la Iglesia católica dio inicio a la Semana Santa, el periodo litúrgico más importante para los fieles, en el que se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Durante su mensaje, el párroco César Augusto Cañaveral Pérez destacó que esta celebración comienza con un sentido de alegría, recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero también invitando a reflexionar sobre el verdadero significado de la humildad.

“El rey que esperaban no llegó con riquezas ni poder, sino en la sencillez de un burrito. Esa es la enseñanza: Dios se manifiesta en la humildad y en el amor”, expresó.



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El sacerdote subrayó que este tiempo litúrgico representa una oportunidad para fortalecer la fe y vivir un encuentro cercano con Dios, no solo a través de los ritos, sino también en la vida cotidiana. En ese sentido, exhortó a los fieles a llevar a casa el ramo bendecido como símbolo de protección y esperanza, utilizándolo como un recordatorio de la presencia divina en momentos de dificultad.Asimismo, hizo un llamado a vivir la Semana Santa con profundidad espiritual, “como si fuera la última”, valorando cada celebración y renovando el compromiso con la fe.En el marco de las actividades, anunció que el Jueves Santo se realizará la tradicional visita a las siete casas con el Santísimo Sacramento, mientras que el Viernes Santo se desarrollarán los viacrucis en cada comunidad, resaltando que es un día de recogimiento en el que no se celebran misas en ninguna parte del mundo.El Sábado Santo culminará con la bendición del cirio pascual, símbolo de la luz de Cristo que guía a los creyentes en medio de la oscuridad.De esta manera, la comunidad católica es convocada a vivir intensamente la Semana Mayor, no solo como una tradición, sino como un camino de fe, humildad y renovación espiritual. EL ORBE/ JC.Católicos celebran el Domingo de Ramos en HuixtlaHuixtla, Chiapas; 29 de Marzo.- Feligreses católicos se congregaron en la Capilla de la Virgen de Guadalupe en Huixtla, encabezados por el párroco Julio Blanco, para celebrar el Domingo de Ramos, cantando con júbilo ¡Viva Cristo Rey!.Dicha procesión culmino en la Parroquia de San Francisco de Asís, con la celebración de la misa, recordando a Jesús de Nazaret; en su mensaje el párroco exclamó un ¡ya basta de violencia, narcotráfico, basta de ira, que es lo que lo lleva a la muerte!, recordando además que en estos días debe reinar la paz en los hogares. EL ORBE / José Ángel López