Renueva Liderazgo la Asociación Ganadera Local de Tapachula

*Asume Presidencia Arnoldo Montaño Espinoza.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo de 2026.– En un ambiente de participación y compromiso con el desarrollo del sector pecuario, la Asociación Ganadera Local de Tapachula A.C. llevó a cabo el pasado fin de semana su asamblea general ordinaria anual, donde se concretó la renovación de su mesa directiva.

Durante los trabajos realizados, y conforme a lo establecido en la ley de organizaciones ganaderas y sus estatutos internos, se desahogaron los puntos del orden del día, destacando la presentación de informes, la revisión de actividades y la elección de los nuevos órganos de representación.



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Como resultado, fue nombrado Presidente el MVZ. Arnoldo Montaño Espinoza, quien encabezará los esfuerzos para fortalecer la productividad y la organización del gremio. Como secretario fue designado el MVZ. Rigoberto Castillejos Ordoñez y Tesorero: Ing. Armín O. Albores Domínguez.La directiva se complementa con los vocales: primer vocal, Lic. Abelardo R. Marín Castillo; segundo vocal, Dr. Juan Palacios Palacios; tercer vocal, Ing. Manuel Ernesto Aguirre Rosales; y cuarto vocal, Ricardo Simónin Martínez.En el Consejo de Vigilancia quedaron como presidente el Lic. Rubén Peñaloza González y como secretario: C. Simón Virgilio León Duque.Asimismo, como delegado ante la Unión Ganadera Regional fue nombrado el Lic. Ernesto J. Jiménez Amaya, con el C. Baldomero De León Díaz como suplente.La toma de protesta estuvo a cargo de Efraín Ornelas Martínez, quien también preside el comité pecuario estatal, destacando la importancia de la unidad del sector.En un contexto económico complejo, marcado por el incremento de insumos y combustibles, la nueva dirigencia enfrenta el reto de impulsar estrategias que permitan sostener y fortalecer la actividad ganadera, considerada un pilar fundamental para la economía regional. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.